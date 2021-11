El FC Barcelona es el equipo de Primera División con más bajas de toda la Liga. Hasta once futbolistas no estarán disponibles para los primeros entrenamientos de Xavi Hernández con el equipo azulgrana. Es un problema que los servicios médicos del equipo deben subsanar si quieren contar con una plantilla de garantías y tratar de remontar el mal momento futbolístico por el que está atravesando el Barça.

El empate a tres del equipo en Balaídos no solo ha sido una mala noticia a nivel clasificatorio, puesto que hasta tres jugadores se han sumado a la lista de bajas y ya hace que sean once futbolistas los que están alejados de los terrenos de juego. Ansu Fati, Eric García y Nico abandonaron el terreno de juego lesionados y están pendientes de más pruebas para conocer el alcance de su lesión. De momento, Ansu Fati ya está confirmado que no irá con la selección española y le sustituirá Raúl de Tomás.

Para el partido de Balaídos, Barjuan no pudo contar con ocho futbolistas que eran baja: siete lesionados más Neto que no viajó por gripe. De esas ocho lesiones, siete son musculares. Por compararlo con otros equipos de LaLiga, el Real Madrid tiene cuatro futbolistas lesionados y el Atlético de Madrid no puede contar ni con Marcos Llorente ni con Lemar.

La alineación de futbolistas lesionados

El Barça podría hacer una alineación con los once futbolistas lesionados que tiene en su plantilla. Neto es baja con proceso febril y sería el portero de este hipotético once titular. La defensa estaría formada por Sergi Roberto y Dest en los laterales y por Eric García y Piqué en el centro de la defensa. En el centro del campo aparecen Nico y Pedri, con Ansu Fati como futbolista por detrás del delantero. Agüero, Dembélé y Braithwaite son los futbolistas que completan esta alineación.