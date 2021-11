Luis Enrique iba a convocar a Nacho Fernández en septiembre, pero se lesionó 48 horas antes

Nacho estaba en la lista de Luis Enrique para el parón de septiembre

Nacho Fernández estaba en la lista, que no la prelista, porque según cuentan nuestras fuentes a Carrusel Confidential, Nacho iba a ser llamado seguro la mañana del 26 de agosto, pero 48 horas antes se lesionó. Iba a entrar en esa lista para jugar contra Suecia, Kosovo y Georgia. No juega con España desde un mal partido de la selección española contra Inglaterra.

Nacho comenzó la temporada de titular con el Real Madrid. Los dos primeros partidos de liga, contra el Deportivo Alavés y contra el Levante jugó los 90 minutos, ambos con victoria. Además, contra el Alavés marcó. Sin embargo, una lesión le hizo perderse el siguiente partido, contra el Real Betis. Desde el Clásico ha sido suplente todos los partidos, los últimos cinco, y solo disputó 24 minutos el pasado miércoles contra el Shakhtar.

Mourinho ofreció al Atlético a Gonzalo Villar

El 31 de agosto se cerraba el mercado. Mourinho telefoneó a una persona de su máxima confianza en el Wanda Metropolitano. Dijo que no iba a jugar nada con él y que le parecía que, por potencial, encajaba en el equipo de Simeone. La respuesta fue 'no', pero con un matiz. Le explicaron a Mourinho que habían valorado durante el verano la opción sobretodo si se marchaba Saúl. Aquel día hasta la noche todavía era jugador del Atlético. La respuesta fue 'no', pero al Atlético de Madrid le gustaba Villar por perfil y por seguir nacionalizando la plantilla.