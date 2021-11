Pedro Acosta, en Carrusel con Mela Chércoles: "He pasado toda la última vuelta llorando"

Pedro Acosta se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 tras imponerse en el Gran Premio del Algarve, disputado en el circuito de Portimao. A sus 17 años, el piloto murciano ha hecho historia convirtiéndose en el campeón español más joven de la historia del Mundial.

Acosta ha charlado con Dani Garrido y Mela Chércoles en el Carrusel de la SER momentos después de proclamarse nuevo campeón del mundo. "He pasado toda la última vuelta llorando", reconoce el piloto español. Quiso agradecer el trabajo de todo su equipo, ya que señala que no lo ha ganado él solo: "Ha habido gente detrás de mí empujando para hacerme ver que todo no iba a ser fácil. Mi entrenador Paco me ha hecho entender que tengo que ser el más rápido en las carreras. Todo el mundo me ha apretado para tener los pies en el suelo. Al final, esto es un título de todos", admite.

La carrera de Portugal ha sido muy vistosa para los espectadores, marcada por numerosos adelantamientos. De hecho, Acosta salía decimocuarto y ha terminado haciéndose con el primer puesto. El piloto español ha reconocido que hoy ha notado más apoyo de las Honda hacia Foggia que en otras carreras. Respecto a KTM, dice que no tenía ninguna orden con Jaume ni con nadie. "No lo han puesto fácil, pero han respetado bastante".

El piloto español también ha querido dejar un mensaje para los aficionados españoles que estaban vibrando con la carrera y que han sufrido hasta tanto hasta que se ha proclamado campeón del mundo: "Que lo disfruten. Les prometí espectáculo y me llamaban loco. Hoy yo creo que todo el mundo lo puede disfrutar".

Por último, sobre su futuro en Moto2 y también en MotoGP se ha mostrado muy cauto admitiendo que tiene que ir viendo como marchan los tests: "Estamos en el camino que queríamos para empezar bien el Mundial y aprender, que es lo más importante. Tenemos que seguir", finaliza.