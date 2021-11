Sin relevo al volante

"Cuando me muera, voy a tener cuatro horas felices. Es como si se muriera un crío con 10 años. ¿Qué ha vivido un chico con 10 años? Pues eso me pasa a mí, y nos pasa a todos". Víctor ha pasado 40 años de su vida en la carretera, al volante de un camión. Cuenta que la profesión es "muy sacrificada y solitaria", su hija tiene ocho años y apenas ha podido ver cómo crecía. "Ni estuve cuando nació, ni en el bautizo. La he visto muy poco. Si contara los días que he estado con ella, no llegaría ni a un mes".

Daniel también es camionero, acaba de empezar y, a diferencia de Víctor, es una excepción de su generación. A sus apenas 20 años decidió que quería dedicarse a esta profesión, le gusta conducir, como a su padre. Sin embargo, afirma que entiende que los jóvenes no quieran trabajar de esto. "Es un trabajo que un chaval que tenga pareja, quiera salir de fiesta con amigos, o hacer una vida normal, hoy en día, no lo puede hacer". Un problema que cada vez es más evidente, solo el 7% de la plantilla tiene menos de 25 años.

La falta de suministros en Reino Unido ha dejado ver lo que Europa lleva arrastrando años: no existe la siguiente generación de camioneros. Faltan 400.000 en Europa, y 15.000 en España. Según los datos de la Asociación Nacional del Transporte, tres de cada cuatro trabajadores tiene más de 50 años. El director, Ramón Valdivia, afirma que esta profesión no es atractiva para los jóvenes, "lo que es preocupante porque en nada de tiempo las jubilaciones harán un hueco grande que no está siendo suplido por nuevos trabajadores".

El motivo por el que la media de edad es tan alta, según el secretario general de Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, Juan José Gil, es porque "la juventud prefiere hacer otro tipo de trabajos que no suponga dormir muchos días fuera de casa; con una conciliación familiar difícil de llevar; peligroso y solitario; y pasando 10 horas al día en una cabina de 3 metros cuadrados". Víctor, por ejemplo, puede estar meses conduciendo sin pasar por su casa o ver a su familia. Asegura que los jóvenes "no aguantan" esta profesión: "Tiras a Alemania con un reparto y, una vez allí, no vuelves a casa porque te dicen que te vayas a Holanda. No es una semana. No son dos. No son tres. Es que ya estás más de un mes, y la ilusión de los que acaban de comenzar, se va. Prefieren cobrar menos pero estar en su casa".

El secretario general de la Confederación Española del Transporte de Mercancías apuesta por "mejorar las condiciones y dignificar de nuevo la profesión" con, por ejemplo, mayor retribución. José María Quijano afirma que las áreas de descanso deberían ser seguras porque "se están produciendo robos de combustible y mercancías a los conductores que descansan", lo que "hace menos atractiva esta profesión".

El sector del transporte asegura que si no hay un relevo generacional, en un futuro no muy lejano, "la escasez de suministros podría ser un problema mucho más grave en España".