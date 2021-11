Jinete Último Reino: la desobediencia frente a la llanura

"Jinete Último Reino me remite a una especie de soledad radical, pero también a la esperanza de que lleguen refuerzos", dice el músico y compositor Fran MM Cabeza de Vaca. María Salgado, poeta e investigadora, contesta: "Jinete no es Jinete, es la resistencia frente a la llanura". El diálogo forma parte del Fragmento 2 de su Trilogía Jinete Último Reino, un proyecto artístico y de investigación que ambos comenzaron en 2017. La trilogía, compuesta por tres piezas, se estrenan por primera vez juntas en el Festival de Otoño de Madrid, y en ella conviven la música, la poesía y la experimentación. Jinete Último Reino, nos explican ambos, es una trilogía en torno al deseo, la represión y la desobediencia.

Si no se hace palabra, se muere, se entierra en el silencio. Si no se hace palabra, no se recuerda? escribe el poeta Juanpe Sánchez López en su libro Desde las gradas, publicado por Letraversal. Una obra hermosa en la que el autor escribe sobre el chaval que fue, cuando la vida era de color chicle, en un ejercicio que tiene vocación de memoria, de registro de vínculos, de lecturas -ahí están Berta García Faet o Anne Carson-, de las canciones y los chicos de los que nos enamoramos. Juanpe Sánchez López nos dice que los recuerdos podrían ser los cometas de los hechos y observamos esa imagen junto a él, en La Hora Extra, desde las gradas.

De vínculos entre mujeres hablan dos escritoras mexicanas que acaban de publicar novelas. Sobre amistad y las violencias que sufren las mujeres escribe Mayte López en Sensación Térmica (Libros del Asteroide), mientras que Jazmina Barrera, en Punto de Cruz (Tránsito), recoge una antigua frase en anglosajón que significa "el lugar de una mujer está junto a su bordado", pero también "el lugar de una mujer está junto al abismo".

También el director japonés Ryûsuke Hamaguchi radiografía las relaciones entre mujeres a través de tres historias mínimas en su película La ruleta de la fortuna y la fantasía, una cinta premiada en Berlín que tiene algo de retrato de la clase media japonesa.

Y si hay alguien que ser ha vinculado a distintos territorios artísticos, en lo que él llama un "vagabundeo", es Pedro G. Romero, a quien el Museo Reina Sofía dedica una gran retrospectiva que abarca sus más de 30 años de trayectoria en el cine, la música -sobre todo el flamenco-, el archivo, las artes plásticas o la escritura. Más de 30 años de trayectoria marcadas, dice Romero, por el gusto por lo popular, las raíces andaluzas y el trabajo colaborativo.

En La Hora Extra trabajan: Eva Cruz, Eduardo Maura y Pepa Blanes. En la dirección técnica, María Jesús Rodríguez. En redes, Alejandro Becerra.