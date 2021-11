"Luis Enrique le hizo la cruz ese día", el momento que sentenció el regreso a la Selección de un jugador

¿Es Xavi la solución a todos los problemas del Barça? ¿Qué le pasa defensivamente al Atlético del Cholo Simeone? ¿Podrá Luis Enrique suplir las múltiples bajas y clasificarse para el Mundial? El Sanedrín de El Larguero responde a todas las preguntas.

Según informó ayer Carrusel Confidential, Nacho estaba en la lista de Luis Enrique de septiembre, pero se lesionó... ¿Luis Enrique no lo reconoció para encabronar al sector madridista de la prensa?

Javier Herráez: "Los jugadores se enteran cuando da la lista. Nacho no pensaba que iba a ir en esa convocatoria. No le llama, en mi opinión, porque le señaló en el partido de la Nations League ante Inglaterra. Un gol de Inglaterra, el marrón se lo comió Nacho y ese partido fue su cruz".

¿Es Xavi la solución a los males del Barça?

Jordi Martí: "No, pero sabemos con él jugará mejor al fútbol y sacará más rendimiento: Será un punto de inflexión"

¿Prefieres que Xavi haga una renovación completa de la plantilla o que gane un título esta temporada?

Lluis Flaquer: "Prefiero que dé con la tecla de cara al futuro que viene".

¿Atemoriza la llegada de Xavi al madridismo?

Julio Pulido: "No lo puedo contestar esta noche. Sé que ahora la preocupación es baja, pero dentro de una semana... Hay que ser prudente y ver cómo avanza"

¿Qué es más fácil, que Xavi recupere a Coutinho o que Carletto recupere a Hazard?

Antón Meana: "Es más fácil recuperar a Hazard".

¿Quién te genera más dudas a nivel defensivo: Madrid, Barça o Atlético?

Jesús Gallego: "Por ahora el Barça. Tiene un problema en la línea de atrás importante".

Apelando a tu memoria, ¿es Gareth Bale el futbolista que menos ha respetado al Real Madrid?

Javier Herráez: "Uno de los que menos. Y a sí mismo. Si te gusta el fútbol no te vas antes de que acabe el partido".

El Atlético ha encajado 19 goles en 16 partidos. ¿Quién tiene más responsabilidad? La defensa, la falta de fichajes en esa parcela o Simeone

Miguel Martín Talavera: "Todos"

Cuando el Atlético tropieza, Simeone asume la responsabilidad. Siempre dice que es él el que se ha equivocado. ¿Crees que es sincero?

Pablo Pinto: "Sí, creo que se culpa de haber apostado por jugadores que no han respondido. Por ejemplo, Kondogbia. Pero no quiere señalar a ningún jugador".

Alberola Rojas y Soto Grado son los árbitros que menos tarjetas sacan... ¿Crees que ha sido casualidad su designación para los partidos del Atlético?

Iturralde González: "No sé si habrá sido acción reacción, pero ha sido quejarse y les han puesto a dos árbitros que les cuesta amonestar".

¿A quién le inquieta más la llegada de Xavi a Barcelona: Piqué, Jordi Alba o Busquets?

Lluis Flaquer: "Creo que de los tres el que tiene que dar un paso al frente es Piqué. Creo que Busquets va a estar encantado y Jordi Alba no tiene competencia".

¿Qué 'marrón' ha gestionado mejor Laporta?

Jordi Martí: "Para mí lo peor gestionado ha sido Koeman. No solo la marcha, sino sembrar las dudas".

¿La plaga de lesiones en el Barça es culpa de los servicios médicos del club o de la preparación física del equipo?

Marcos López: "No, es consecuencia de que se vienen haciendo mal las cosas desde hace bastante tiempo".

¿La afición del Madrid es injusta al pitar a su equipo?

Julio Pulido: "Tienen derecho a expresar lo que sientan. Son pitos de aviso: "Así no nos gusta que se juegue".

Vista la plaga de lesiones de la selección... ¿A qué miembro de este sanedrín convocarías para los partidos contra Grecia y Suecia?

Antón Meana: "Claramente, Pablo Pinto".

¿Debutará Sergio Ramos antes de lanzar su habitual mensaje navideño?

Jesús Gallego: "Espero que sí. Si en Navidad no ha debutado entonces rescinden el contrato, seguro".

¿Queda señalado Joao Félix por el partido de Liverpool y los minutos de hoy?

Talavera: "Señalado no, pero no trabaja y con Luis Suárez, que no trabaja mucho por sus características, necesita trabajar".

¿Debería el madridismo cambiar la candidatura de Benzema por la de Vinicius para el balón de oro?

Pablo Pinto: "Sí, tienen que hacer un doble Balón de Oro".

Define en una palabra a Mark Clattenburg.

Iturralde González: "Una palabra muy española: gilipollas".