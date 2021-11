José Ramón de la Morena recuerda la noche más dura al frente de 'El Larguero'

Jose Ramón de la Morena, el que fuera director de 'El Larguero' de la Cadena SER durante 27 años, ha visitado hoy los estudios centrales de la radio. "No son pocos los recuerdos", tal y como ha asegurado en la entrevista con Aimar Bretos en 'Hora 25'. "No me apego tanto a los sitios como a las personas", explica Joserra acerca de los recuerdos que le produce la radio y su gente. "Subir a la octava planta... ahora te diría que me falta el oxígeno", dice entre risas.

Esta es la primera temporada que el oyente enciende el transistor y no está ahí. De la Morena dejó los micrófonos a principios de este año para "recuperar momentos perdidos" y después de una carrera profesional de 40 años. "No lo echo de menos, me siento sorprendentemente bien", ha señalado en un momento de la entrevista sobre su relación con la radio.

De la Morena ha querido recordar uno de los peores momentos que vivió en la antena de la SER. "Fue cuando ahí donde estás tú contamos la muerte de Ernest Lluch, yo es una de las noches que peor pasé", asegura el periodista. "Yo acababa de empezar el programa, y pum... yo a Ernest Lluch apenas le conocía, pero sé que dijo una vez que la democracia llegaría a este país cuando De la Morena pasara a García y a mí es una frase que me hizo mucha gracia porque pensé que no llegaría nunca", recuerda. "Fueron tantas noches, fueron muchas noches históricas", dice con nostalgia. "Somos una generación tan privilegiada que a mis nietos les contaré la grandeza de haber vivido tantas cosas", remata.

Por otra parte, el expresentador explica que "siempre" ha intentado ser "una buena persona", pero reconoce que a veces no lo ha conseguido. Sobre su paso por la SER, José Ramón asegura que hicieron "historia", especialmente cuando superaron en audiencia a su competidor José María García, en Antena 3 Radio.