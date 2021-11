José Ramón de la Morena cuenta por qué dejó la radio: "Lo pasé tan mal y dije que no quería seguir"

El periodista José Ramón de la Morena ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para recordar su trayectoria y charlar con Aimar Bretos. El que fuera 27 años presentador de El Larguero y estuviera al frente de El Transistor de Onda Cero durante cinco años, cuenta por qué decidió dejar su gran pasión: la radio. "Se me hizo largo el final, pero digamos que el cuento terminó bien, fue una especie de novela dramática, pero con final feliz", ha contado.

De la Morena ha reconocido lo feliz que ha sido durante sus más de 30 años como periodista, pero sentía que era el momento de decir adiós. "Yo he pasado muy buenos ratos y muy malos ratos. Me he dejado mucha salud y también me he llevado muchas alegrías", ha dicho, y ha asegurado que "todavía" no echa de menos el trabajo: "No he tenido mucho tiempo, porque estoy disfrutando muchísimo".

Uno de los motivos por los que se retiró fue su nueva pareja con la que se casó hace pocos días y el hijo que tienen en común. El periodista ha relatado los duros momentos que vivieron cuando descubrieron que su hijo podía nacer con ceguera o sordo, algo que le hizo replantearse su vida profesional. "Cuando vamos a tener ese hijo nos dicen que tiene posibilidades del 90% de venir ciego y eso me cambió la vida", ha relatado.

"Yo no podía venirme a la radio porque durante ese mes que estuvimos con la posible ceguera del niño, que luego empezaron a venir noticias de que había un 70% de que solo viniera sordo, yo hice el esfuerzo de venir a la radio y llegar después a casa y encontrarme a mi mujer llorando casi todas las noches y ese esfuerzo me cambió y dije va a ser imposible y decidí que lo iba a dejar", ha revelado.

A pesar de que los médicos les dijeron que el niño nacería sano, De la Morena ya tenía la decisión tomada. "Lo pasé tan mal y mi mujer peor y dije que no quería seguir volviendo a mi casa todos los días a las 3 de la mañana y pensé que ya serviría para hacer otras cosas", ha dicho, recordando lo feliz que fue durante su trayectoria como periodista: "La radio me ha dado más de lo que nunca había soñado".