Polémico estudio del bullying en la Universidad de Córdoba: "No usamos los conceptos de sobrepeso y obesidad"

El acoso escolar ha vuelto a ser un tema candente. En primer lugar, la entrevista al youtuber Miquel Montoro sobre el bullying ha sido muy aplaudida en redes sociales, con una reflexión sobre las medidas que se toman cuando existe algún caso de acoso en un centro educativo. A raíz de este video, nuestra compañera Lucía Taboada ha publicado una columna en eldiario.es donde cuenta, entre otros temas, su propia experiencia.

No obstante, también ha habido otra polémica similar. Un estudio de la Universidad de Córdoba ha revelado la relación entre la aptitud física y el bullying, y un titular ha causado muchas reacciones en redes sociales: "La Universidad de Córdoba sugiere que niños con sobrepeso que sufren acoso escolar hagan ejercicio". Juan de Dios Benítez es el coordinador de este proyecto y es el responsable de la línea de educación física y bullying, y ha querido asomarse a La Ventana para explicar más sobre el estudio.

En busca de soluciones

Respecto del polémico titular, de Dios ha aclarado: “No sugerimos eso como una solución, y si encima intenta parecer la única o la más importante… por supuesto que no”. Según el experto, el análisis ha ido enfocado a la relación entre la victimización y la agresión orientada a la condición física. “Hemos utilizado como variables de control el sexo, la edad y el índice de masa corporal. No hemos usado los conceptos de sobrepeso y obesidad”, ha comentado.

“Intentamos acercarnos a conocer posibles soluciones para mejorar ambos roles. No serán soluciones hasta que no las probemos y no hayamos demostrado que así son”, ha afirmado con contundencia de Dios. Sin embargo, también ha querido mostrar cómo puede afectar la actividad física en cada rol: “En el papel de la víctima puede mejorar aspectos relacionados con las competencias sociales y aspectos personales como la mejora de la resiliencia. Se trata de mecanismos para afrontar esas situaciones problemáticas”.

Diferencias que te hacen especial

Con quince años de experiencia como profesor de Educación Física en un instituto, de Dios ha explicado que “con el paso del tiempo, vas siendo más consciente de ciertas conductas y lo vas apreciando más”. Ha considerado muy importante “la variedad del alumnado” como medida: “Cuando un profesor tiende a, en su currículum educativo, meter por ejemplo más deporte, hay una serie de alumnos y alumnas que se van a sentir menos competentes porque prefieren otro tipo de contenidos y se sienten más habilidosos”. Por último, ha recalcado que es necesario que, a través de la "motivación", los alumnos se involucren en la actividad física, utilizando sobre todo el tiempo de ocio.

Taboada ha dejado una reflexión sobre ser diferente, aquello a lo que hizo referencia Miguel Montoro en su entrevista: “En los colegios e institutos buscábamos no destacar, parecernos al resto porque si destacábamos en algo, te llamaban friki o que eras un raro. Con los años vas descubriendo que esa diferencia es la que te hace especial, y no debería ser algo de lo que avergonzarte”.