Carlos Saura: "No me gusta ver mis películas, estoy en el presente y quiero estar en el futuro"

Cine, música, teatro, danza, fotografía, pintura... La pasión de Carlos Saura por la creación artística recorre su amplia trayectoria con una de las filmografías más variadas. El director, a punto de cumplir 90 años, es uno de los autores que mejor ha radiografiado España, un referente en activo -aunque él no se sienta así- que conserva las ganas por jugar, improvisar y alumbrar nuevas historias. Tras presentar hace unos meses el corto 'Rosa Rosae', con pinturas suyas y música de Labordeta, ahora estrena 'El rey de todo el mundo', película rodada en México en la que entrelaza ficción y realidad con teatro, danza y música. Una historia sobre el propio proceso de creación, sobre el amor y la violencia que protagonizan Ana de la Reguera, Manuel García-Rulfo y bailarines de primer nivel como Greta Elizondo e Isaac Hernández. El director de 'La caza', 'Cría cuervos' o '¡Ay, Carmela!' vuelve además a trabajar con su amigo Vittorio Storaro, director de fotografía de alguna de sus películas. Con más proyectos en camino, el pasado no existe para Saura. Vive en presente y piensa en futuro, confiesa uno de los autores más importantes de toda la historia del cine español.

¿Es una película en la que ha mezclado todas sus pasiones? Teatro, danza, música…

En parte sí. Hay alguna película mía donde ya había hecho eso, por ejemplo en ‘Io, Don Giovanni’ o en ‘Carmen', esa mezcla de ópera, teatro y cine cada día me gusta más porque lo enriquece visualmente todo y hay muchas posibilidades nuevas.

¿Cuál es su vinculación con la música mexicana?

Mi vinculación viene desde muy joven. En España, en los años 50 y 60, la música mexicana estaba de moda, Jorge Negrete, el trío de ‘Los Panchos', no sé, un montó de cantantes y canciones que eran popularísimas, todo el mundo las cantaba. Además, yo hice otra película en México, ‘Antonieta’, y ahí recopilé un montón de corridos y de música mexicana que me interesaba muchísimo, luego he seguido escuchándola. Siempre he pensado que algún día podría utilizar eso en algún musical, y ahora me dio la oportunidad mi productor, Eusebio Pacha, y allí nos fuimos a Guadalajara a hacerla.

Es una película en la que se ha rodeado de jóvenes, ¿por qué?

He hecho muchas películas con jóvenes, ‘Los golfos’, ‘Deprisa, deprisa'

No, me refiero a este momento de su carrera

Me gusta pensar que con los años, en contra de lo que se dice, no se es más listo, sino más tonto. Pero en fin, es una opinión. Lo que sí es verdad es que uno va retrocediendo, ahora pienso que igual que tengo 20 años si me dicen que es mi película más joven. También se lo dijeron a Buñuel antes de morirse, no hay que fiarse mucho de esto.

Es una película con muchas historias, con una de amor en el centro, donde va emergiendo la violencia

La violencia está en México, es un país maravilloso, al que quiero mucho, pero tiene una violencia soterrada. Cuando llegas a España, te das cuenta de que aquí en la Gran Vía puedes pasear por cualquier parte y no hay problema, y sin embargo, en Guadalajara hay que tener mucho cuidado por donde andas porque es una ciudad peligrosa. Como casi todas las ciudades en México.

Hay una mirada a la historia y las tradiciones a través de la danza, la música… ¿es esto preservar esto para contarnos como país?

Sí, yo lo he experimentado también con el flamenco y el fado en otras películas musicales. Es muy justo lo que dices. Hay que respetar la tradición, los ritmos contemporáneos se pueden adaptar, pero también hay que recordar los ritmos antiguos.

¿Cómo ha sido nuestra mirada a México? ¿Ha sido colonialista?

Nunca he sentido eso. En los primeros viajes que hice, a Acapulco con ‘La caza’, imagínate si ha pasado tiempo, sí había esa especie de rivalidad entre España y México, incluso cierta enemistad. Pero yo no he sentido eso últimamente, se ha apaciguado mucho. Es más ruido que otras cosas, allí todo el mundo tiene un apellido español, desde Greta Elizondo a Ana de la Reguera.

¿Cómo fue el rodaje con Vittorio Storaro? En ese teatro tan evocador que es escenario de casi toda la historia

Andaba buscando un sitio para rodar y no lo encontrábamos. Miramos en naves industriales y otros sitios, y al final nos ofrecieron este teatrito con butacas retráctiles. Era como una bombonera donde se podía rodar el 90% de la película, así que decidí con Storaro hacer casi todo allí, salvo los exteriores. Todas las paredes son fotografiadas, no hay nada de verdad en esta película, todo es de mentira, pero eso lo aprendí con Vittorio Storaro y lo hemos desarrollado al máximo. Todo es artificioso, el cine es puro artificio. Cuanto más artificio, mejor.

¿En el cine hay más verdad en el artificio?

La verdad depende del espectador, que se lo crea o no. Yo rodé en Alicante con fotografías que había hecho de Venecia y todo el mundo cree que hemos rodado en Venecia, eso es una maravilla, hasta qué punto el ojo engaña.

Hay un momento de la película en el que dicen que falta riesgo en la obra teatral, ¿es poco arriesgado el cine hoy?

No sé si riesgo es la palabra, pero cada película que hago es una aventura nueva y a mí eso me estimula muchísimo. Si el cine no es una aventura nueva, en la que no sepas lo que va a pasar, no tiene ningún interés, te puedes dedicar a otra cosa. A mí lo que me parece bonito del cine es hacerlo como lo hago yo, improvisando mucho y valorando cada momento con los actores, cambiando cosas, tratando de estar vivo, no perder la idea de no hay que hacerlo todo exactamente como está escrito en el guion. Se pueden cambiar cosas en función de las interpretaciones, la luz o las coreografías.

En España nos cuesta celebrar los éxitos de los artistas, ¿usted se ha sentido reconocido en su carrera?

A veces sí y a veces no. Yo he tenido críticas tremendas, feroces, de películas que ahora dicen que son estupendas, por ejemplo ‘La caza’. Me acuerdo que la primera vez que hicimos una proyección, un crítico español, que no te voy a decir quién es, me dijo: Vaya mierda has hecho Carlos Saura. O con ‘Cría cuervos’, incluso amigos míos me decían que se veía claramente que yo no había ido al Metro de Madrid ni conocía la realidad española. Con ‘Carmen’ recuerdo una crítica de ‘El País’ feroz, me pareció injustísima, y luego fíjate es la película mía que más se ha visto en el mundo entero.

La directora que ha ganado la Palma de Oro en Cannes, Julia Ducournau, ha citado ‘Cría cuervos’ como la película que cambió su vida

Fíate lo que ha cambiado la vida, de tener críticas negativas aquí en España a esto…

¿Usted se ve como referente?

Me da igual eso. No me gusta ver mis películas, estoy en el presente y quiero estar en el futuro. No me parece que sea bueno vivir del pasado.

¿Qué tipo de espectador de cine es hoy Carlos Saura?

Yo ya casi no voy al cine. Tengo una pantalla de televisión gigantesca y un sonido estupendo. Me veo todos los días una o dos películas, desgraciadamente pocas que me interesan. Pero a veces veo alguna película que me parece muy apasionante. Es un placer maravilloso el ver cine en soledad o con alguna persona que quieres al lado, pero poderte aislar y concentrarte en una buena película es uno de los grandes placeres.

Pero, ¿hay que ver el cine en pantalla grande? ¿O en casa con un móvil, por ejemplo?

Sobre todo esta película. Hay películas que no se deben ver en pantalla pequeña porque se pierde todo el espectáculo. Hay algunas que sí porque son más argumentales, lo que interesa es el argumento, los diálogos, pero estas películas que son un espectáculo musical hay que verlas con una gran calidad de imagen y de sonido.