Joan Vilà, padre futbolístico de Xavi: "Se produjo un cambio de ciclo con Guardiola y ahora se hará con él"

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona es una de las noticias más mediáticas de la edición actual de LaLiga. Joan Vilà fue el técnico clave en el crecimiento del egarense como futbolista y ha estado en los micrófonos de 'El Larguero' para analizar lo que supone que Xavi sea el nuevo técnico azulgrana.

Vilà comenzó la charla con Manu Carreño mostrándose muy contento por la vuelta a casa de Hernández. "Ha sido la ilusión que siempre ha tenido. Nos ha hecho muy felices a los que lo apreciamos", dijo. Además, también admitió haber hablado con él después de la presentación con el Barça, en donde le llegó a reconocer que él también estaba muy ilusionado por aceptar el reto que tiene delante de él.

"Ha vivido una extensa etapa en el Barcelona en la que ha habido de todo. Es plenamente consciente de que el orden, la disciplina, la seriedad, la organización y el compromiso son valores muy importantes. Él asocia todo esto al equipo", señaló Joan respecto a lo que puede aportar Xavi al equipo.

Un sector del Camp Nou se ha llenado para vivir la presentación del nuevo entrenador, señal de la ilusión de los aficionados azulgranas: "Ha sido algo impactante ver la reacción del público con un entrenador. Es la vuelta del hijo pródigo. El barcelonismo necesitaba de esto". Sobre la posibilidad de si VIlà ayudará a Xavi en el Barça, Joan se mostró dispuesto para todo lo que necesite el nuevo entrenador blaugrana.

Por último, Vilà indica que el cambio de ciclo que se va a producir con Xavi es muy importante. "Se produjo con Cruyff, con Guardiola y ahora se producirá con él. ¿Problemas? Pienso que aunque hay calidad, no hay la que tuvieron Johan y Pep años anteriores. Falta más calidad en los jugadores que deben marcar la diferencia. Pero tiene cosas a favor. Por ejemplo, los que fueron sus compañeros pueden ayudarle con los futbolistas jóvenes", finaliza.

📻🔴🔵 Saludamos en directo a Joan Vilà, padre futbolístico de Xavi, el día de su presentación con el Barça



❤️ "Muy contento de verle de vuelta en casa. Ha sido la ilusión que siempre ha tenido. Lo ha conseguido"https://t.co/Kv3Un9hn0s pic.twitter.com/AIevRB2xoE — El Larguero (@ellarguero) November 8, 2021

Los analistas de 'El Larguero' reaccionan a la llegada de Xavi

Ramón Besa: "Ha tenido palabras para todo el mundo: afición, futbolistas, etc. Xavi tiene un detalle muy importante y es el de saber orientarse. El vestuario va a recuperar una serie de hábitos y rutinas que ha perdido. Además, él tiene un tono que sabe utilizar. Personifica el ideal del Barça. No sabemos si es mejor o peor entrenador, pero sí que actúa como un motor emocional".

Axel Torres: "Está claro que el mensaje es el que la gente quería escuchar. Es una figura de consenso y esto le da licencia para tener más tiempo que el que tendría cualquier otro entrenador".

Antoni Daimiel: "Le he visto muy sincronizado con las tesis de la directiva. Desde ahí se estaba filtrando que el equipo no entrenaba bien y Xavi ha entrenado mucho por ese lado. Entiendo que es una ilusión tremenda. No sé si para la directiva es también un acaparador de atención. Sobre todo, la misión de Xavi será la de reconstruir".

Axel Torres: "No ha sorprendido a nadie los conceptos que ha manifestado. Son el A-B-C del juego de posición y posesión. Al final, es un discurso que tiene muy claro. Es un radical de la idea y en ningún momento se plantea que pueda estar equivocado".