"Este tipo de partidos se nos han dado mal": Álvaro Benito advierte de una de las flaquezas de España

La selección española, marcada por las lesiones, afronta una de las citas más importantes de los últimos años. Grecia y Suecia serán los rivales a los que se enfrentará el cuadro de Luis Enrique para clasificarse al Mundial de Catar de 2022.

El Sanedrín de futbolistas de 'El Larguero' analiza esta doble cita del combinado nacional, además de realizar un repaso de los resultados la jornada número 13 de LaLiga Santander.

España se la juega ante Grecia y Suecia

Kiko Narváez: "La gente con el tema de la Eurocopa y después de la Liga de Naciones ha recuperado la ilusión. Está la incertidumbre ahora mismo de que futbolistas como Carvajal, Dani Olmo, Morata, etc. estén al 100%. El once inicial de Luis Enrique es cierto que me crea confianza".

Gustavo López: "No se puede fallar. Ante este tipo de circunstancias, muchas veces las selecciones se crece. El mensaje de Luis Enrique calará en el grupo. La sensación que transmite el técnico, más allá de lo que diga, al jugador le da tranquilidad. A priori, España es superior".

Álvaro Benito: "Hay una cosa importante. Yo soy menos optimista, a priori. Pienso que debemos sacar los partidos y hay que estar como sea en Catar. Sería muy triste para todos ver un Mundial por la tele, pero este tipo de partidos se nos han dado mal. Esos son los rivales que se le han enquistado a España. En partidos cerrados se nos ha dado mal".

Raúl Ruiz: "No pienso que hayamos tenido un once de los que antiguamente decíamos que nos faltaban algunos jugadores. Ahora es más coral. Yo creo que quien juegue lo puede hacer muy bien. Tenemos psicosis porque han venido muchos lesionados seguidos, pero ahora con Luis Enrique puede jugar cualquiera. El técnico tiene que manejar también la ansiedad".

El empate del Atlético de Madrid con el Valencia

Kiko Narváez: "Fue una prolongación del Betis en el sentido de jugar bien al fútbol. Es un partido que durante 85 minutos el equipo lo tuvo totalmente controlado. Nos engañan las estadísticas de los goles en contra. La conclusión final es que es un accidente más que una consecuencia de un equipo que está en crisis".

Gustavo López: "A mí me gustó el Atlético de Madrid. Fue un partido completo en el que el equipo compitió e hizo muy bien las cosas. Más allá de eso, al Atleti le gustaba defender y era muy difícil crearle ocasiones. Creo que propone más de lo que defiende".

Raúl Ruiz: "Respecto a los cambios, no pienso que Simeone diese un paso atrás. No daba sensación que el equipo podía pasar apuros. Para mí fue una auténtica sorpresa porque el partido no daba para eso. Yo creo que el 'Cholo' hizo las sustituciones para refrescar".

LaLiga está muy competida

Álvaro Benito: "El Sevilla aprovechó muy bien la superioridad. A veces se da por supuesto que hay que dar buen uso el quedarse con uno más y no siempre se da. Tienen que coincidir varias cosas. Futbolistas del Betis como Canales o Fekir fueron desconectando y cada vez se frustraron más. El Sevilla dio sensación de solidez. En cuanto a la Real Sociedad, ¿por qué no pensar que van a estar ahí hasta el final? Están sacando los partidos que no son brillantes. La Real lleva unos partidos que sin estar muy brillante se los está llevando igual".

Kiko Narváez: "El aficionado está encantadísimo con que LaLiga esté así. Yo creo que hay aficiones que pueden pensar en soñar. En una temporada de 82 u 84 puntos por qué no meter la cabeza".

Álvaro Benito: "A mí el Real Madrid me gustó. Los primeros 70 minutos del equipo fueron realmente buenos. No dejó que los futbolistas del Rayo conectasen por dentro. Hizo mucho daño al espacio donde Vinicius, Benzema... se lucen. Kroos está jugando tan bien como en sus mejores momentos".