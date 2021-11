Carvajal, en 'El Larguero': "No creo que Luis Enrique se fije en la camiseta para que un jugador esté aquí"

Lo primero de todo, ¿Cómo estás?

La verdad que muy bien, estoy muy bien físicamente, mentalmente... La verdad que cuando he visto otra vez a mis compañeros, al staff, a todo lo que engloba la Federación... parecía que venía por primera vez.

Por las lesiones te has perdido algunas citas, pero Luis Enrique recordó el otro día y dejó claro a todo el mundo que siempre que has estado bien, eres un fijo.

Le agradezco mucho las palabras. Que venga de él es muy importante para mí. Es un empuje anímico grande de cara a volver a estar en la selección. Ahora mi objetivo es demostrarle esa confianza que tiene con buenas actuaciones.

También dejó entrever que has cambiado de plan de alimentación, de preparación... Me imagino que buscando no recaer. ¿Qué has cambiado exactamente?

Al final, cuando recaes de lesiones y pasas una temporada un poco en la sombra, intentas buscar todo tipo de causas: la alimentación, el descanso, el modo de trabajar, las dosificaciones a la hora de entrar con el equipo en los partidos... Prácticamente todo.

¿Y qué has eliminado de la dieta?

No estoy comiendo gluten, nada de trigo, tampoco leche de vaca, todo es leche vegetal. Nada de carnes rojas. Hay algunas cosas que no sería fácil para algunas personas, pero en nuestra dieta de deportista tampoco es algo muy influyente. Al final verdura, fruta, pescado y pollo puedo comer.

Todo sea por estar en la selección y en esa cita mundialista. Por cierto en este grupo en el que por fin hay alguien del Real Madrid, que había muchos que decían que Luis Enrique no traía a nadie del Madrid.

Sí, ha sido un poco tema de debate. No creo que el míster se fije en la camiseta que lleva cada jugador seleccionado para que esté aquí. Al final, él ha demostrado que su filosofía es que jugador que está a pleno rendimiento y jugador que está en forma es el que viene a la selección, el que puede ayudar al equipo. Estos últimos meses no se ha dado o no ha considerado él que ningún jugador de nuestro equipo debía estar aquí y así ha sido.

Seguro que tú pensarás que alguno más ha hecho mérito para estar, ¿no? Lucas Vásquez, Nacho...

Al final eso es todo muy subjetivo. A la hora de dar la lista todos somos seleccionadores y cada uno haríamos nuestros matices. Lo complicado es estar ahí y tomar las decisiones, pero para eso está al que pagan, que es el míster.

¿Te llama la atención que en un momento tan malo del Barça haya tantos jugadores del Barça? O como futbolista no tiene que ver que haya un mal momento de un equipo para que aparezcan Eric García, Gavi, Ansu Fati, Jordi Alba, Busquets... ¿Te llama la atención?

Ni le había echado cuenta. El míster es el que considera que Eric está entre los cuatro mejores centrales de España para ser seleccionado. Igual que Ansu entre los extremos y Gavi entre los interiores. Él, con su staff, tendrá una lista larga y amplia de jugadores y según las características y los partidos que vienen son los que mejor lo pueden hacer según su consideración.

¿Hay conciencia en el grupo de lo que está en juego? ¿Notas en el grupo lo que hay en juego en estos dos partidos?

Sí. Todo el mundo es consciente de lo que nos estamos jugando. Tenemos dos finales. Todo pasa por ganar el jueves, va a ser una batalla muy intensa en Grecia. Son un rival que tiene opciones de clasificarse y ellos harán todo lo que esté en su mano para ello. Nos va a costar a ganar allí. Tenemos que estar concienciados en que no podemos pensar en Suecia sin hacer los deberes en Atenas.

No sé si te acuerdas de la última vez que España faltó a un Mundial. Tú no habías nacido, en 1974.

Pues no, la verdad es que no.

Éramos unos pipiolos. El de Alemania, ¿no? Luego llegó Argentina y caímos en la primera fase. Yo a Dani le veo pletórico. He hablado con él sobre el entrenamiento de ayer: saltar a la presión, de Luis Enrique activo. A mí me gusta eso de Luis Enrique: trabaja mucho en el campo y les mete a los jugadores la idea de saltar a la presión. Yo te vi muy bien ante el Rayo. Mejor que contra el Shakhtar. No sé si tú también.

Sí, por sensaciones, por chispa... Me encontré bastante mejor. En Champions me vi más tímido y ya contra el Rayo Vallecano me dije 'Vamos a soltarnos la melena'. Vas cogiendo confianza y te vas quitando los miedos un poco anteriores.

Y te iba a preguntar si ese cambio de chip, de trabajar la presión tan intensa, choca con cómo se trabaja la presión con Zidane o con Ancelotti, que es mejor intensa. ¿Eso os exige más o te motiva más?

Son maneras diferentes de trabajar. Mi forma de ver el fútbol es muy parecida a la de Luis Enrique: un jugador intenso, saltar a la presión, tener la mayor parte del tiempo el balón, robárselo lo más arriba posible al rival... Son conceptos que me gustan mucho y en este caso Luis Enrique también es partidario de ello.

Ha dicho Luis Enrique que de su futuro no se habla hasta que no acabe el Mundial. Él prefiere que sea así. Lo normal es que un seleccionador cuando logre la clasificación se le renueve automáticamente. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que Luis Enrique es el seleccionador ideal para dirigir a la Selección española?

Por lo que está demostrando, sí. No hay entrenadores ideales, ni el mejor ni el peor. El fútbol se basa en resultados y el míster lo está haciendo. Se le ha cuestionado bastante. Sobre todo las listas, por llevar a jugadores muy jóvenes. Y ahí vimos que en la Euro estuvo a punto de meter al equipo en la final y en la Nations League perdimos la final por ese gol un poco extraño en esa norma. Por resultados y rendimiento lo está haciendo muy bien y merece seguir.

¿Te cabreaste viendo la decisión del gol del Mbappé?

Si, no la entiendo, es algo que no es fútbol. Eric cambia la trayectoria del balón y si por detrás no esta Mbappe él no se tira al suelo... quien haya jugado al futbol sabe que es fuera de juego.

Puedes estar a favor del VAR pero ves decisiones como esta y dices 'esto es otra cosa'...

Es complicado. Pongo por ejemplo la Eurocopa, me gustó el VAR ahí, y salvo la acción de Sterling con Dinamarca, en el resto estuvieron impecables. Entraban, en las dudosas se dejaba jugar... no se veía todo al dedillo o en cámara super lenta porque eso no es la realidad del futbol.

Xavi Hernández. ¿Es una buena noticia para el madridismo que haya llegado?

A ver... (risas). Es bueno que Xavi venga a La Liga. Ha sido un jugador muy importante en el Barcelona, en La Liga... y le da un punto a favor de nuestra liga. Le deseo toda la suerte del mundo aunque sea nuestra competencia, es un compañero, no hay que desear el mal a nadie. A ver si puede hacerlo lo mejor posible pero nosotros intentaremos aumentar la distancia con el Barça.

Ramos. ¿Fuerza mucho la máquina? ¿Hablas con él, cómo lo ves? ¿Volveremos a ver al Ramos de España y del Madrid?

Hablé hace poco con él, me dijo que estaba bien, en el tramo final de la recuperación... Sus números le avalan, es un estandarte del Madrid y la selección. Creo que se va a volver a ver a Sergio en su máximo nivel, en su jugador que se cuida como el que más, entrena y juega como un animal. Creo que va a hacer una buena temporada con el PSG y posiblemente pueda volver aquí.

¿Has jugado con miedo a recaídas?

Si, y es de lo peor. Me acuerdo contra el Chelsea en casa... No tenía buenas sensaciones, pero arriesgué... Son decisiones que se toman pensando en el equipo, y jugar con el freno de mano echado es de lo peor por la cabeza, porque estás pensando en tu estado físico.

Tienes a dos compañeros en la plantilla que saben mejor que tú, desgraciadamente, lo que es eso: Bale y Hazard. Ahora en este parón se enfrentan entre ellos. Dos estrellas que están jugando muy poco por muchas recaídas.

Los dos han pasado etapas duras en ese sentido. A ver si los dos recuperan su forma, empiezan a coger minutos, porque estando bien nos pueden dar muchos puntos.

Mbappé o Haaland. O los dos.

Es difícil comparar a un 9 puro con un extremo. Los dos son jugadores top, jugadores que marcan la diferencia. Si yo tuviese que fichar ficharía a esos dos, a Neymar, a Messi, a los mejores. A los 10 que salgan nominados al Balón de Oro los ficharía (risas). A la hora de fichar, cada club tiene que ver la condiciones de cada uno, qué necesita el equipo y la situación contractual de cada uno.

Hablando de esto, cuando viste que se iba Messi no sé si te alegraste o preferías que siguiese en el Barça.

(Risas). Hombre, un poco las dos cosas, ¿no? No te alegra del todo porque LaLiga pierde al final. Que Messi se vaya de LaLiga... pero realmente siendo del Real Madrid sabes que el Barça pierde mucho sin Messi y que tienes más opciones de ganar Liga y Copa.

Aunque para ti la mejor pareja es Benzema y Vinícius, ¿no?

Pues a día de hoy podría decirte que si no es la mejor está entre las dos o tres mejores. Están a un nivel increíble y se está viendo. Cada día se entienden mejor y ojalá siga así.

¿Benzema Balón de Oro?

Es uno de los candidatos. Ha hecho un 2021 buenísimo, perfecto prácticamente. Va a estar entre los tres mejores sin duda.

Dani Carvajal, nos alegramos mucho de tenerte en El Larguero.

Muchas gracias.