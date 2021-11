José Martínez Olmos, experto en Salud Pública: "Habrá una ola de coronavirus entre los que no están vacunados"

La pandemia evoluciona de una manera desigual en la Unión Europea. Los buenos datos de España contrastan con los negativos de Alemania donde la incidencia semanal de coronavirus se ha situado este martes en 213,7 contagios por 100.000 habitantes, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia.

"Hay que hacer un esfuerzo fundamental por vacunar a esas casi cinco millones de personas mayores de 12 años que todavía no se han vacunado y que hay que tratar de convencerlas. Probablemente, la próxima incidencia mayor que pueda haber sea en la población más susceptible de contagiarse. Probablemente habrá una ola de no vacunados". José Martínez Olmos, profesor en la escuela andaluza de Salud, ha explicado en 'Hoy por hoy' que en España las cosas se han hecho bien en cuanto a las vacunas, mascarillas, medidas como el lavado de manos, la distancia social o ventilar los espacios.

El cumplimiento de las medias por parte de la población explica que aquí no se produzcan los contagios que se dan en otros países. Aunque llama a concentrarse en las personas no vacunadas. Porque en otros países es en esa población donde se disparan los contagios.

Evolución de la pandemia

Esta misma mañana dos países europeos han notificado récords de fallecidos: Bulgaria y Ucrania, que acaba de comunicar más de 800 muertos en un solo día. Este dato coincide con que tanto Bulgaria como Ucrania son dos de los países con menos población vacunada en Europa. En Ucrania solo está vacunado el 19% y en Bulgaria menos del 23%, que con una población similar a la de la Comunidad de Madrid suma casi el doble de ingresados en UCI que toda España.

Otro caso diferente es el de Dinamarca, donde se han triplicado en un mes los ingresos hospitalarios. Alemania y Austria han registrado su incidencia acumulada más alta desde que comenzó la pandemia. El porcentaje de vacunados en ambos países no supera el 67%. 9 de cada 10 pacientes críticos en Alemania no están vacunados. El ministro de Sanidad alemán ya alertó esta semana que este invierno se tendrán que enfrentar a la pandemia de los no vacunados.

En Grecia, están desde septiembre estancados en una misma cifra: 60%. Y allí, casi como en Alemania, 8 de cada 10 pacientes que están intubados no estaban vacunados o solo tenía una dosis.

Alta vacunación en España

España está muy lejos de esas cifras. Casi el 80% de la población está totalmente inmunizada. Pero en las últimas semanas está subiendo la incidencia.

Y Portugal, que nos supera en población vacunada (86%), casi duplica nuestra incidencia acumulada y se acercan ya a la zona naranja en la gráfica de riesgo que mide la evolución de la pandemia.