Enfermera Saturada: "Podremos hacer humor con la pandemia, pero quizás ahora es un poco pronto"

España ha sido un ejemplo en materia de vacunación en la lucha contra el COVID-19, y así lo ha dicho el responsable europeo de la OMS, Hans Kluge, en su visita a nuestro país. Esto ha sido posible gracias a los enfermeros y enfermeras. Doblaron turnos, se enfrentaron durante las primeras semanas del virus con bolsas de basura en vez de equipos especializados y acompañaron a enfermos y familiares en las peores horas. Para hacer honor a esta profesión, 'Enfermera Saturada', alter ego de Héctor Castiñeira, acaba de publicar 'Orgullo enfermero', su noveno libro. Ha querido asomarse a La Ventana.

Ni héroes ni villanos

En su libro, Castiñeira trata, entre otros temas, la doble faceta del enfermero durante la pandemia: héroes y villanos. “Un día nos aplaudían a las 8, y al siguiente salir del hospital con una pintada que ponía ‘sanitarios asesinos’”, ha lamentado. En adición, ha explicado que su profesión siempre ha trabajado “en la sombra” y que ha sido el virus el que los ha colocado en el foco mediático.

El estado de la vacunación en España se contrapone con otros países europeos como Francia o Alemania, en los que hay problemas debido a los importantes porcentajes de población no vacunada. “Las vacunas se defienden solas. Afortunadamente en España los antivacunas son muy pocos aunque hagan mucho ruido”, ha valorado. Precisamente estas personas son las que, tal como ha contado Castiñeira, han provocado cambios en la forma de informar en redes sociales: “Pasas de una divulgación tranquila y sana a casi no poder hacerla porque te encuentras amenazas e insultos todo el día”. También ha valorado la faceta más humorística de estos perfiles sobre el virus: “Podremos hacer humor con la pandemia cuando pase el tiempo suficiente, pero quizás ahora es un poco pronto”.

Dentro del movimiento antivacunas, hay un porcentaje que preocupa, y es el de los sanitarios. En Reino Unido o Bélgica se han tomado medidas para garantizar la vacunación de estos profesionales, con la retirada de licencia para ejercer. “Es incomprensible que una persona que trabaja en el hospital, en una zona COVID y ve las consecuencias del virus no se vacune”.

Veinte meses indefensa

‘Enfermera e indefensa'’ es el título de una carta a la directora publicada en el diario El País. África Martínez se contagió del virus por una paciente, y lleva veinte meses con COVID persistente y es considerada enfermedad común. Su situación es valorada por la misma como “desfachatez, inquina o incluso maltrato”. Se ha asomado a La Ventana para contar su caso.

Ha querido contar su historia desde que se contagió, cómo ha empeorado su estado de salud incluso cuando se incorporó de nuevo a su puesto de trabajó, y que no tuvo más remedio que pedir la baja. Sufre de problemas articulares y musculares generalizados, olvidos y despistes, dolores de cabeza y falta de aire al respirar. “Esto me provoca bastante impedimento en mi vida personal y laboral”, ha lamentado.

“Cuando me incorporé a la vida laboral, al volver a cogerme la baja, no existe el concepto de COVID persistente y por tanto, se me dio un diagnóstico de disnea”, ha explicado. Tras un año, le iban a dar el alta, ya que según ha contado Martínez, “salvo ciertas secuelas, estas pruebas no dan resultados significativos para nuestro diagnóstico”. A pesar de encontrarse optimista y con ánimos de encontrar una solución, se siente “ignorada, castigada y maltratada” por parte de las inspecciones de la Seguridad Social .