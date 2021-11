La diplopia que sufre Marc Márquez: "Es preocupante porque puede durar poco o unos cuantos meses"

El doctor David Antolín, jefe de servicio de oftalmología, ha pasado por 'El Larguero' de Manu Carreño para analizar el último problema que ha dejado a Marc Márquez fuera de los circuitos de Moto GP: un diplopia. El piloto español sufre una alteración visual que consiste en visión doble, una dolencia que no es nueva para el de Cervera, ya que la sufrió en 2011, lo que le dejó fuera de las pistas durante cinco meses. "Es preocupante porque si ha tenido un traumatismos de nuevo, el movimiento de sus ojos se ha visto otra vez perturbado. Eso puede durar poco o unos cuantos meses", ha explicado Antolín.

Como ha explicado el doctor, Márquez "ya tuvo que sufrir una operación debido a este problema". El piloto español sufrió un traumatismo craneoencefálico que le dejó sin competir en Portimao, algo que es "la causa más frecuente de la descompensación de este tipo de problemas". "Así que no es tan extraño", ha matizado el oftalmólogo. Sin embargo, ha subrayado que "es un asunto muy peligroso" ya que en cuanto mueve la cabeza "sus ojos, cada uno, ven una imagen y es muy difícil localizar dónde están los objetos". "Hasta que eso no esté reestablecido no se puede montar en una moto", ha sentenciado.

🏥👨🏻‍⚕️ El doctor David Antolín, jefe de servicio de oftalmología, sobre la diplopía de Márquez



⏱️ "Puede durar poco o unos meses"



⚠️ "Es un asunto peligroso: hasta que no esté restablecido, no se puede subir a la moto"



👍 "Soy optimista porque hay métodos" pic.twitter.com/UAKmbvVEhX — El Larguero (@ellarguero) November 9, 2021

¿Las soluciones? "Soy optimista dado que ya se ha reestablecido y hay varios métodos que pueden funcionar. Este problema se puede compensar solo. Durante las siguientes semanas puede que los músculos se coloquen y los nervios vuelvan a funcionar y el problema se recupere solo. En el caso de que no lo haga, existe la posiblidad de tratarle con inyecciones de toxina botulínica. En caso de que el problema sea más complejo se pude reoperar", ha explicado David Antolín.

Márquez ha comunicado la lesión en sus redes sociales: "Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr. Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía (visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo".