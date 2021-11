Soledad Gallego-Díaz

Lograr que se hable de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados es francamente difícil. Hoy se suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía para informar sobre lo hablado y acordado en la Cumbre sobre los Balcanes y en el último Consejo europeo, pero ha sido casi imposible, por lo menos en las intervenciones de los principales grupos parlamentarios que solo muestran interés por lo que esta a un palmo de su nariz. Prácticamente todo el debate se fue en hablar de dos cosas increíbles: si la situación actual de la pandemia en España es mejor que en el resto de Europa o no y de si España está en quiebra o en recuperación. Eran dos puntos increíbles para discutir porque no hay discusión posible sobre los datos, se empeñe quien se empeñe. Es evidente que España tiene en estos momentos un índice de vacunación muy alto que ayuda a mantener bajo los niveles de contagio y de hospitalización y dos) España está en recuperación con creación clara de empleo y crecimiento económico sostenido. El portavoz del PP, Pablo Casado, podía perfectamente haberse unido, por lo menos, a la satisfacción nacional por los datos sobre el control de la pandemia, sin por eso bajar el nivel de critica al gobierno en otros campos, como por ejemplo, hizoInes Arrimadas. Pero no. Casado optó por negar la mayor: no vamos bien con las vacunas y estamos en quiebra. Que agotamiento. Obviamente, el presidente Sánchez pudo salir satisfecho del encuentro. Así no se controla al gobierno, desde luego.