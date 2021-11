Los vinilos superan en ventas a los CDs: ¿Moda pasajera o cambio de tendencia?

La venta de vinilos ha superado a la de CDs en Estados Unidos, algo que no sucedía desde 1986. El resurgimiento de este formato no se ve solo en el país americano: en España su venta ha aumentado desde los 140.000 discos en 2013 a 1,23 millones en 2020. Pero, ¿estamos de verdad ante un cambio en la forma de consumir música o se trata tan solo de una moda pasajera?

Eugenio López, copropietario de la fábrica de vinilos ‘Mad Vinyl Music’, en Algete, ve el futuro del sector “de manera optimista, aunque muy lejos de las cifras que se hacían en los 80 y en los 90 porque eran otras épocas”, cuando se llegaban a fabricar 100.000 vinilos al día.

“Estamos hablando de la época dorada del vinilo”, explica, “es cierto que cayó tantísimo que ahora mismo hablar de un millón vendidos en España parece una barbaridad, pero es que cualquier disco de los 80 debía ser lo que vendían en un día”.

Aunque Eugenio López ve muy difícil que se vuelvan a alcanzar esos números, afirma que en su sector “desde luego las sensaciones son muy buenas”.

La vuelta a los formatos físicos

En la era digital, donde podemos escuchar música de forma gratuita en plataformas como Spotify o YouTube, además de comprar canciones sueltas o álbumes enteros en iTunes, sorprende la vuelta a los formatos físicos.

El copropietario de ‘Mad Vinyl Music’ cree que parte del encanto reside, no solo en escuchar la música en sí, sino en poder tocar el vinilo: “Es el premio de decir ‘me siento aquí con mi disco y me leo las letras’”.

También opina que la pandemia de 2020 dio una nueva vida a la experiencia de tener un disco en la mano: “El hecho de estar en nuestra casa nos ha hecho apreciar un poco más lo que es tener algo físico, sentarnos y escuchar un disco”.

“Y al final creo que tiene muchísimo encanto poner la aguja en la primera canción y escuchar el disco entero”, asegura.

Fabricar vinilos en 2021 no es fácil

Actualmente en ‘Mad Vinyl Music’ fabrican entre 2.400 y 2.500 vinilos al día, una cifra muy superior a lo que esperaban cuando entraron en el negocio: “Esto era un sueño mío de hace muchísimos años, y empiezas a investigar y lo ves muy difícil porque estaba cayendo la venta de vinilos”.

“Cuando tú preguntabas ‘¿Puedo comprar una máquina para hacer vinilos?’ la gente te miraba como diciendo ‘Pero tú no hagas vinilos’, no lo entendían”, recuerda. Encontrar la forma de fabricarlos fue lo más complicado de iniciar el negocio: “Empecé a contactar con gente y todo eran ofertas de máquinas terriblemente viejas y con muchísimo trabajo encima”.

“Te decían ‘la calidad de esto no era para venta’, con lo cual a mí eso ya no me valía”, recuerda. Además, insiste en que es coleccionista de discos y amante de la música, por lo que "fabricar un disco de mala calidad no tenía sentido”.

Los vinilos que más se venden, los de nuevos artistas

Aunque la venta de vinilos vivió su mejor momento en las últimas décadas del siglo pasado, actualmente se editan y venden vinilos de obras actuales con mucha frecuencia. Por ejemplo, el disco en este formato más vendido en la primera semana de 2021 fue “"El mal querer" (2018) de Rosalía.

Sobre los discos que más fabrican actualmente, Eugenio López explica que “yo pensaba que iban a ser más reediciones y cosas así, y estamos sacando una cantidad de discos nuevos de grupos jóvenes tremenda”.

“Curiosamente también estamos haciendo muchísimas reediciones de discos que no han salido nunca en vinilo, discos que salieron en la época dorada de los CDs y en los inicios de la época de las escuchas online”, añade, aunque, claro está, “se están reeditando también muchísimas cosas de los 80”.

Es complicado que las cifras de ventas de vinilos alcancen los números a los que llegaron en el pasado. Aun así, para gente que trabaja en el sector, como Eugenio López, es evidente que estos discos se seguirán fabricando y vendiendo como un objeto de coleccionista para los amantes de la música que quieren, además de escuchar, tocar, leer y mirar sus álbumes favoritos.