¿Y si tengo TOC?

“Estoy nervioso, necesito desinfectar más… ¿Y si me contagio?”. Esa ha sido una de las premisas escuchadas durante esta pandemia. “Si había personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) antes, ahora hay más. El coronavirus ha sido un estresor en muchos casos”, afirma el psicólogo, Alberto Soler, autor de Niños sin etiquetas.

El 31% de los pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo ha notado un empeoramiento “muy significativo” de sus síntomas en la crisis de la covid-19. Además, un 65% ha visto un deterioro de su calidad de vida. Estas han sido algunas de las conclusiones de la investigación How is COVID-19 Affecting Patients with Obsessive-Compulsive Disorder? A longitudinal study on the initial phase of the pandemic in a Spanish cohort, publicado en la revista European Psychiatry.

“El TOC se compone de pensamientos intrusivos que generan malestar y de conductas repetidas para aliviarla”, señala Soler. Existen diferentes tipos de TOC: limpieza, simetría, pensamientos prohibidos como el TOC homosexual (“¿He sido gay y no me he dado cuenta?”) o el de amor (“¿Estoy enamorado o no de mi pareja”?).

Preguntas eternas y desasosiego

Al TOC se le conoce como la enfermedad de la duda. “Se basa en el ¿y si…? Los pensamientos parásitos que no controlamos se suceden en el día a día y el paciente encuentra una forma que alivia esa ansiedad (como por ejemplo, limpiarse numerosas veces las manos). Hay un componente genético importante en esta enfermedad que debe ser tratada por un psicólogo clínico, y en numerosos casos requiere de pauta farmacológica prescrita por un psiquiatra”, subraya Soler. “Podemos hablar de una compulsión patológica en función del tiempo invertido, en líneas generales, y según los manuales de trastornos mentales, si es menor de una hora no habría patología”, añade el experto.