Somos uno de los países más vacunados del mundo. Eso nos pasa porque vacunarse es de pobres. Bueno, no es del todo así, pues precisamente los países más pobres están deseando vacunarse, pero no les llegan las vacunas. Más que una cuestión de salud es un asunto de riqueza. Pero, si pudieran, se vacunarían como nosotros lo hemos hecho. Para no vacunarse hay que tener estudios, cierta posición social. Un pobre siempre hace lo que le manda el médico; porque, cuando no se ha tenido nada, se confía en quien sabe más que uno. Si cae enfermo, un pobre va al doctor o a la doctora, y atiende a sus indicaciones esperando salvar lo único que tiene: su cuerpo, su fuerza de trabajo, su manera de ganarse la vida. A la gente humilde ni se le ocurre querer saber más que un médico, porque la prudencia es la sabiduría del pobre. Alguien sin medios necesita creer que un médico nunca va a traicionarle. Aquí hemos confiado siempre en la ciencia, no teníamos otro remedio. Un pobre cuenta con los médicos para cambiar el mundo. Ese instinto aún lo llevamos calado en el tuétano. Somos un país hecho por médicos, maestros y carteros. También en femenino: médicas, maestras y carteras. En España, hay mucha afición a las carteras. Y lo mismo que hay Médicos Sin Fronteras, ha habido Ministros Sin Cartera. El progreso es eso: que los médicos lleguen a toda la gente, como los maestros y maestras de las Misiones Pedagógicas llegaron a todos los pueblos. Y cuando no había cibersitios, los carteros llegaban en bicicleta a todos los sitios. Ese ciclismo de llegar a donde haga falta, el ritual de aprender a leer y escribir, el subirse la camiseta para que el médico le escuche a uno por la espalda es lo que nos salva en las pandemias.