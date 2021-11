Àngel Casas, elegante e irónico hasta en el infierno

Hace un par de años cerró su cuenta de facebook diciendo que lo hacía porque le esperaba el "Medical Mistery Tour" lo que no sabía es que en realidad iba a ser "highway to hell". Una autopista al infierno, que es lo que ha sido toda esta experiencia. Empezó con un trasplante de riñón que le donó Olga, su mujer, y ha acabado con una enfermedad, calcifilaxia, que le ha costado las dos piernas. Nos ha contado que la primera, la derecha, se la cortaron durante la verbena de Sant Joan. Y que él no podía parar de imaginar su pierna colgada junto al camerín de la Virgen de Montserrat como esos exvotos de cera. Es un proverbial sentido del humor socarrón que le ha hecho sobrevivir a 12 infartos, cree, porque no lleva la cuenta.

La galería de la fama en la cocina de Àngel Casas / cadena SER

Àngel Casas, de 75 años, nos recibe en la cocina de su casa en las afueras de Barcelona. En una de las paredes nos observan las fotografías de grandes personajes que ha entrevistado: Claudia Cardinale, Richard Gere, Sharon Stone, Anthony Perkins, Rafael Alberti... Casas ha sido un revolucionario en todos los formatos que ha trabajado en radio y televisión. Musical Express apostó por la buena música o música que no era mayoritaria y marcó una época. Y luego en los shows televisivos entrevistando a grandes nombres y acabando con un streaptease. Era un escándalo, eran otros tiempos. Ahora coinciden varios homenajes, uno de ellos en TV3, la televisión autonómica catalana, "me siento afortunado porque es como asistir a mi propio funeral". Lee los comentarios en redes hablando de él en pasado y diciendo lo bueno que era... y piensa "sí que me quieren". No puede evitar ser irónico en cada comentario que hace. En uno de los reportajes que le homenajean, Miguel Ríos dice que tan solo alguien con el sentido del humor de Àngel Casas podía sobrevivir a todo lo que ha pasado. Él, socarrón, dice que si lo dice Miguel Ríos debe ser verdad, lo que no acepta es que lo digan los médicos.

En febrero publicará un libro, nos ha anunciado, aprovechando para pedir una entrevista en el programa. Quien tuvo y retuvo y si alguien sabe cómo funciona esto, ése es Àngel Casas. No hay que olvidar que la SER es y será siempre su casa.

Amuleto de cuarzo que la Sra. Stallone le regaló a Àngel Casas / Lourdes Lancho

Fuera de antena: Antes de marcharme, entra Olga en la cocina y dice que se ha encontrado algo en una cazadora de Ángel antes de poner la lavadora. Le pregunta qué hacía eso en su chaqueta. Y eso es un saquito de terciopelo con un nombre impreso en letras doradas: Jaqueline Stallone. Dentro un cartoncito con la foto y un texto y un corazón de cuarzo. Un regalo que la madre de Sylverter Stallone le dio hace 30 años. He pensado, qué pena no haber vivido esto con los oyentes, y sobre todo con Javier del Pino, que seguro hubiese flipado.