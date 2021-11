Carlos Sainz presenta su docuserie: "Era el momento de conocer lo que yo he mantenido de puertas para adentro"

Carlos Sainz ha estado en Carrusel Deportivo para presentar su propia docuserie 'Vivir para Competir'. Se publicará en Amazon Prime el próximo 2 de diciembre y constará de cinco capítulos, en donde se hablará sobre momentos inauditos de su carrera. El piloto, que ha ganado dos mundiales de rally y tres Dakar, ha charlado con José Antonio Ponseti, Dani Garrido y Jorge Escorial.

Una de las primeras frases del vídeo promocional dice: "Yo soñaba con correr", ¿qué significa eso para ti?

Es algo similar a lo que repetí en el premio Princesa de Asturias: en la vida uno sueña, es muy barato. De pequeño ves a tus ídolos y piensas que un día te gustaría hacer eso. Luego está el proceso de luchar por esos sueños y algunas veces se cumplen y otros no.

¿Hay momentos a lo largo del documental con los que te has emocionado?

Al hacer el documental tienes que hacer un repaso importante de tu vida. Vuelves a recordar cosas que las tenías prácticamente olvidadas y que hacía mucho tiempo que no las revivías. Efectivamente, recuerdas situaciones un poco dramáticas, pero otras también muy simpáticas.

Es un documental parecido a una mini-serie que consta con cinco capítulos en donde aparece la historia de Carlos de tantos años. ¿Estás tranquilo sin cámaras en la puerta?

Ahora estoy con la angustia de saber qué tal le parece a la gente después de tanto trabajo detrás. Lo pensamos un poco entre todos y decidimos que por qué no era el momento de conocer lo que yo he mantenido muy de puertas para dentro.

Te pillamos en preparación del Dakar de 2022, en donde además estrenas coches

En este proceso de preparar el Dakar con este coche nuevo tan ambicioso, el primer año siempre es difícil tanto con el coche como a nivel físico

¿Qué crees que es lo que más nos va a sorprender de Carlos Sainz?

No tengo ni idea. Tú no tienes una percepción de lo que la gente puede decir de ti. Es una incógnita, así que habrá que esperar a ver lo que le parece a la gente. El cariño lo hemos puesto todo. Hay gente a la que me hubiera gustado hacer referencia, pero al final por el guion y por el tiempo no han podido salir.

La marcha de Valentino Rossi

Es un piloto que es parte de la historia del motociclismo moderno. Es impresionante lo que ha conseguido. Todo se acaba porque todos tenemos fecha de caducidad, pero emprenderá otras ilusiones. Disfrutaremos de él en otras actividades.