La selección de Portugal jugará la repesca en el mes de marzo para obtener una plaza que les lleve al Mundial de Catar 2022. El conjunto dirigido por Santos estaba ante un escenario idílico: jugando en el Estadio da Luz y valiéndole el empate contra Serbia. El choque iba empatado a uno en el minuto 90 tras los goles de Renato Sanches y Tadic, pero un tanto de Mitrovic en ese momento les mandó a la repesca poniendo en 1-2 en el marcador.

La jugada del tanto viene de un centro lateral, en donde la defensa no logra establecer bien las marcas y que remata solo Mitrovic. El chasco para Portugal fue gigantesco por el gol y por el momento en el que se hizo. El claro reflejo del sentimiento portugués lo protagonizó Cristiano Ronaldo, que con sus manos no paró de gesticular y de vocear acusando la falta de concentración de la zaga. El jugador del Manchester United se mostró completamente resignado y abatido por no ir de forma directa a Catar.

Un gol y esta asistencia en el último minuto para certificar el pase de Serbia a Qatar 2022. A sus pies, Dusan Tadic.



[🎥 @UEFA] pic.twitter.com/2sz9oBRdpa — Alex Heredia (@aheredia23) November 14, 2021

Siete selecciones ya están en la repesca

Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia, Gales, Portugal y Suecia son las selecciones que ya están confirmadas para jugar la repesca del próximo Mundial. Aún faltan cinco equipos por confirmar de los diferentes grupos restantes que aún tienen que disputar la última jornada del clasificatorio. De esos doce, las selecciones jugarán dos partidos que deberán ganar para adquirir el billete rumbo a Catar.