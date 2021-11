Xavier Vidal-Folch

Los "echaos pa'lante" proliferan. Son directa o indirectamente hijos de la escuela de José María Aznar. ¿Recuerdan? "Nosotros a lo nuestro", clamaba. Ahora el PP valenciano quiere volver a lo suyo. Reivindica el polémico legado de Rita Barberà. Otra que iba a lo suyo. Y la fiscalía Anticorrupción pide imputar a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Por malversar dinero público, hasta diez millones de euros, permitiendo la reducción de 135 camas en un hospital madrileño. Según la querella fiscal, Aguirre prescindió "del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente" y modificó el contrato de concesión para construir el hospital Puerta de Hierro. Atención: el problema es que la corrupción puede aflorar cuando se sortea todo procedimiento. Porque el procedimiento milimetrado, el mecanismo de decisión reglado y pautado, no es burocracia: es la garantía de una decisión ajustada y honesta. Y cuando este se olvida, saltan las alarmas. Ojalá Aguirre salga exonerada. Por ella misma. Por los electores que confiaron en su honestidad. Y porque de lo contrario faltará dinero para financiar la prisión de dirigentes del PP corruptos. Pero la querella nos advierte de algo que a veces olvidamos. La actitud de no andarse con chiquitas, de no atenerse a contemplaciones, de ir a lo nuestro, de ser resolutivo, audaz, directo... esa superioridad fachenda, anti-conciliadora, puede ocultar algo peor que un estilo neofalangista. Ciudadanos: ¡cuidado con vuestra cartera!