Soledad Gallego-Díaz

La razón por la que la CEOE ha decidido finalmente no firmar el acuerdo con sindicatos y gobierno sobre aumento de las cotizaciones sociales debe responder más a una necesidad política que al rechazo de una medida económica que les perjudique directamente. Porque en realidad, el aumento de las cotizaciones forma parte, en su conjunto, de la masa salarial y al final, recae siempre sobre los trabajadores. Es decir, que ese 0,6 % es una cantidad que en términos globales dejan de cobrar los cotizantes. Por eso, parece más probable que la CEOE haya optado finalmente por levantarse de la mesa como una forma de expresar públicamente su rechazo al gobierno socialista muvho mas que para quejarse por un daño real a sus intereses. No es una novedad, porque el Partido Popular y sus aliados políticos llevan meses ejerciendo una fuerte presión sobre las organizaciones empresariales para que muestren mayor distancia respecto a Pedro Sánchez y a su gobierno, especialmente respecto a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Otra cosa es que alguien crea que esa subida de cotizaciones pueda resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo. Muchos expertos creen que esa hucha podrá ayudar pero que no será ni remotamente suficiente y que en 2032 habrá que volver a negociar. Pero, claro, 2032 está lejos.