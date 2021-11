"Regalar peluches a adultos debería estar penado": Bob Pop y la lista de regalos que no deberías hacer

Dentro de poco más de un mes, las familias volverán a reunirse para celebrar la Nochebuena y la posterior Navidad. Un día que, sin duda alguna, destaca por la llegada de Papá Noel y el resto de personajes mágicos a las diferentes viviendas para entregar los correspondientes regalos navideños a los más pequeños. Aprovechando que la Navidad está a la vuelta de la esquina, Bob Pop ha llegado a Hoy por Hoy con la lista de regalos que no deberías hacer bajo ningún concepto.

En primer lugar, Àngels Barceló le ha preguntado qué podemos hacer con aquellos regalos que nos han hecho pero que, sin embargo, no nos gustan. En caso de que sean de una persona a la que tenemos alta estima, Bob Pop se lo queda porque es un souvenir de la amistad: "Me quedo pensando qué ha visto en mí para regalarme eso. Me ofrece otra dimensión de mí mismo e igual soy esa persona a quien hay que regalar eso".

Si por el contrario es de una persona con la que no tenemos tanta relación, Bob Pop reconoce que suele regalárselo a una tercera persona: "Lo reregalo". A continuación, y después de hablar sobre la gestión de los regalos que no nos gustan, el escritor ha determinado que no podemos regalar a otra persona un libro que no hayamos leído previamente: "Es mejor que regales uno que hayas leído y usado a uno nuevo. Me parece un horror. Es que por mucho que intuyas, el regalo parte también de la experiencia. Regalar un libro que no has leído no está bien".

Bajo su punto de vista tampoco deberíamos regalarle un desodorante a nadie porque envía un mensaje a la otra persona de que es un "marranote": "No me parece muy elegante". El escritor asegura que regalar un desodorante es una trampa de las marcas caras, quienes aprovechan que todos sus productos son muy costosos para colocar un desodorante a quien no sepa qué regalar a terceros: "Lo más barato es el desodorante que es como muy fino".

Entre el resto de regalos que no deberíamos hacer a un ser querido podemos encontrar una planta de plástico y una caricatura: "Resaltan rasgos que a lo mejor a otra persona no le gustan". Tampoco packs de regalo ni experiencias, porque siempre acaban caducando porque nunca has sabido qué escoger. En esta lista tampoco podían faltar los peluches para adultos: "Regalar peluches a adultos es una parafilia que debería estar penado. Los adultos que tienen peluches que se lo hagan mirar. Sois personas raras".

Por último, Bob Pop no soporta que la gente regale tabaco. Tampoco que le regalen lotería, un retrato de la persona que te hace el regalo o artículos de broma: "No deberían existir pero utilizarlos como regalo es horrible". Todo ello en una lista que termina con regalos como el dinero negro y las suscripciones a página web porno, un regalo que llegó a recibir en el pasado sin saber muy bien por qué.