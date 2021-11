Emilio Morenatti: "Hay un cachito mío que se ha quedado ahí por la fuerza y coraje que he visto en la gente"

El periódico estadounidense ‘The Washington Post’ ha publicado un conjunto de fotografías de la isla de La Palma con los efectos del volcán. Retratan la realidad de una tragedia que no quita la espectacularidad de las imágenes. Todas ellas las firma Emilio Morenatti, el fotógrafo jefe de The Associated Press en España y Portugal, que lleva semanas fotografiando la isla. Se ha asomado a La Ventana para narrar su experiencia.

No ha sido suficiente

“Vengo frustrado de La Palma porque no sé si vengo con el mensaje idóneo. He captado, he oído y traigo mensajes que tengo que difundir más allá de las fotografías”, ha lamentado al comienzo de su intervención. Morenatti ha convivido con las personas de la zona de exclusión, y tras su “frustración”, va a volver a la isla: “Esta última cobertura ha sido intensa. Hay un cachito mío que se ha quedado ahí ya, y es por la fuerza y el coraje que he visto en la gente. Es algo que me ha sobrecogido”.

Ceniza procendente del volcan cubre los nichos del cementerio de Las Manchas en la Palma. pic.twitter.com/QLkPVBORP9 — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) November 7, 2021

Entre algunos emocionantes momentos con palmeros que el fotógrafo ha narrado, ha comentado cómo se ha movido por zonas llenas de ceniza: “Yo voy caminando entre un metro y medio y dos metros de altura. Desaparecen muros, desaparece todo, y de la nada emergen cosas. Solo ves la punta de la farola, la segunda ventana, puedes caminar libre por los sitios…” Juguetes por el suelo, enseres esparcidos o sonidos del crujido de las casas al entrar la lava son otras de las cosas que ha podido ver y sentir Morenatti.

Sus imágenes han sido muy compartidas en redes sociales, y el fotógrafo ha desvelado cómo conectar con los lectores: “Uno utiliza algunos trucos si cabe para enganchar al espectador. Lo que suelo hacer es atraparlo por unos instantes nada más, pero consigo que se detenga un momento”. En adición, ha valorado la “sutileza” como un importante factor a la hora de tener una buena fotografía, y especialmente captar la “potencia” de una imagen.

Vean esta casa de dos plantas completamente cubiertas por las cenizas del volcan de la Palma. Solo despuntan sus dos chimeneas. pic.twitter.com/v3buLvsQlJ — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) November 7, 2021

Casi dos años llenos de imágenes

Morenatti también trabajó para plasmar la realidad de la sociedad durante la pandemia, y ha contado con brevedad cómo lo realizó: “Subía a lo alto del edificio en el que vivo y tomaba imágenes de personas tomando el sol en las terrazas. Siempre animé en aquella época a personas que tuvieran ganas de escribir, observar o fotografiar, que aprovecharan ese momento porque era exclusivo”. Una de sus imágenes sobre la pandemia fue premio Pulitzer de fotografía en el año 2020.

La evolución de los dispositivos móviles y las cada vez mejores cámaras incorporadas en ellos, parecen poder suplantar la labor de un fotoperiodista, aunque Morenatti no está tan seguro: “Eso me anima todavía más. Siempre digo a los estudiantes de fotoperiodismo que estamos en un momento muy dulce porque hay tanta basura, que cuando tienes una buena cámara y te centras en algo, marcas la diferencia”.