Marta Larralde: "Javier Bardem me animó a ser actriz"

Marta Larralde, actriz viguesa, empezó a trabajar junto a Fernando León de Aranoa y Javier Bardem en 'Los lunes al sol': "Tenía 20 años y quería descubrirlo todo sobre el cine. Me acuerdo que le escribí una carta a Elías Querejeta y al productor de la película porque quería estar ahí, aunque fuese llevando cafés, y me cogieron como auxiliar de dirección. Yo era la encargada de recoger a Fernando León, le llevaba en mi Renault R5".

Y fue allí donde Bardem le aconsejó que centrara su carrera profesional en la actuación: "Me animó a que me formara y trabajase como actriz, que yo no lo tenía muy claro, y me dijo que fuese a Madrid a estudiar con Corazza".

Ahora, con una vocación clara, mira por el retrovisor de ese antiguo coche y ve grandes trabajos en películas como 'El lápiz del carpintero', 'León y Olvido' y 'Mar adentro', y en series como 'Hospital Central' y 'Fariña'. Con esta serie, basada en el libro de Nacho Carretero, viajó al pasado, a su infancia en el barrio de Coia: "Tengo el recuerdo de ver a los chavales de mi barrio drogándose y que, cuando iba al colegio, me acercaba con una amiga a ver cómo se pinchaban; incluso había un yonqui, el Paracha, al que alumbré para que se fumara un chino. Muchos jóvenes lo pasaron muy mal y los padres hacían guardia durante las noches para sacar a los camellos del barrio porque estaban matando a sus hijos".