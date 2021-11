Carlos Alcaraz: "No me gusta que me comparen con Nadal, pero si lo hacen es que algo estoy haciendo bien"

Carlos Alcaraz terminó el año pasado casi el número 150 del mundo. Va a terminar este año siendo el 32. Ha ganado dos títulos y se ha convertido en el mejor tenista menor de 21 años tras ganar las NextGen ATP Finals. Ha ganado a, entre otros, a tenistas de la talla de Tsitsipas, Berrettini, Korda, Goffin, Murray... Solo tienes 18 años, pero el tenista murciano ya es una realidad. Por primera vez, Carlos Alcaraz pasa por El Larguero, con Manu Carreño, para repasar un 2021 de ensueño al que quiere poner el broche con una Copa Davis.

Es todo un honor saludar al maestro de los menores de 21 años. Carlos Alcaraz, muy buenas. Enhorabuena lo primero.

Muchísimas gracias.

¿Cansado o ya te ha dado tiempo a descansar un poco?

Bueno, han sido muy intensos. He dormido poquito, ahora mismo estoy entre vuelos y demás un poco cansado pero ya habrá tiempo para descansar.

Bueno ya te vimos, por cierto, durmiendo en la pista de al lado durante el torneo antes de tu partido, echando una cabezadita...

Sí, si (risas)... fue en el gimnasio. Intento echar la siesta antes de los partidos en cada torneo.

¿Cuánto estás durmiendo de media?

Pues... habrán sido 3 horas y media un día y el otro 6 horas.

Bueno, pero estás cansado y satisfecho. Has conseguido el título, que era el objetivo.

Estoy muy contento de terminar el año ganando la NextGen ATP Final y más jugando al nivel que lo he hecho. He disfrutado muchísimo en el torneo.

Ahora te viene la Davis, que es la guinda, pero... ¿te ves por encima de lo que esperabas?

Sinceramente estoy por encima de lo que me esperaba, no esperaba acabar el año el 32 del mundo, no esperaba ganar a tres Top-10. No me esperaba subir tan rápido. Yo me planteaba acabar el Top-50 y lo veía complicado. Estoy muy satisfecho del año que he hecho.

Fíjate que Rafa todavía trabaja por mejorar, Djokovic también... a ti te queda la carrera entera por delante. ¿En qué te gustaría ser mejor?

A mí me gustaría mejorar fuera de pista. En pista estamos cuatro horas al día, el resto de horas las pasamos fuera de pista, que también hay que cuidar todos los detalles al milímetro. Cada detalle cuenta y ahí tengo que mejorar muchísimo. Me refiero a descansar bien, comer bien, ser ordenado... todo ese tipo de cosas.

Un poco lo que nos han dicho siempre nuestro padres.

(Risas) Sí, sí... al final todo eso que siempre nos han recalcado nuestros padres es importante y en la vida de un deportista más. Descansar bien, recuperar bien... echar gasolina al cuerpo es muy importante para luego poder rendir.

Tengo una duda. Casi todo el mundo habla de ti como el sucesor de Nadal. ¿A ti eso te gusta o tampoco tanto?

Bueno... no me gusta que me comparen con Nadal, pero si me comparan con Rafa es que algo estoy haciendo bien. No me gusta porque Rafa hay solo uno. Yo soy Carlos Alcaraz y quiero que me miren como Carlos Alcaraz.

Oye y la gente ya te reconoce, ¿no? Ayer estuviste en Sevilla y ya notas que la gente te pide fotos y demás.

La gente me está empezando a conocer y yo me hago conocer. Lo voy notando un poquito. No es de gran magnitud pero ya me van conociendo. En Murcia me paran más (risas), pero ya me van conociendo un poquito.

Carlos, ¿Cuántas veces te ha tenido que decir Ferrero, porque tienes un mentor que se las sabe todas, que tengas los pies en el suelo?

Si te digo la verdad, ninguna. Alguna vez como consejo, pero tengo claro el camino que quiero llevar. Soy un chico muy sencillo, de pueblo, yo lo tengo claro y mi familia también. Voy a seguir siendo el mismo chico de siempre. A mí me gustan mucho las cosas sencillas. Prefiero una noche con mis amigos del pueblo, tranquilo, que pasar una noche a gran magnitud. Tengo claro el camino que quiero llevar.

Otra cosa que me llama la atención. Una cuestión técnica. En el US Open, donde llegaste a cuartos y no pudiste competir por problemas físicos, Ferrero nos dijo que tenías más capacidad de mejora en el servicio. La manera en que le pegas de derecha es brutal, pero a mí casi que me gusta más el revés. Pero es que el otro día, en Milán, sacaste a 220 kilómetros por hora. No hay muchos tenistas españoles que lo puedan hacer. ¿Eres como una esponja?

He intentado mejorar el servicio. Creo que en la NetxGen ha sido clave. Para mí ha sido fundamental. He sacado muy bien, tenía mucha confianza en el saque y eso me ha hecho jugar de fondo más tranquilo, con más confianza de fondo de pista y creo que el saque ha sido la clave de todo.

Ahora has dicho que un minidescanso porque llega la Davis. No sé si tienes esperanza de jugar alguno de los individuales.

De momento no me han dicho nada. Eso se verá. Depende de los entrenos, de los jugadores... pero el que juegue va a dar la talla. Está Bautista, está Carreño... Son grandísimos jugadores. Yo ya voy a disfrutar de estar ahí. Veremos qué decide el capitán.

Yo creo que igual se ruboriza un poco Carlos, Manu. La historia es que esto empieza el día 25, España juega el 26 contra Ecuador y el 28 contra la Rusia de Medvedev, Rublev, Khachanov... Tenemos a Bautista y a Carreño que son grandes 'singlistas', tenemos a Granollers y Feliciano para el dobles, y a Carlos Alcaraz que hace 'singles', hace dobles... creo que va a encajar muy bien con la gente de Madrid. Si juega algún individual, Madrid se va a volver loca con Carlos.

Yo encantadísimo con lo que me toque. Tengo una ilusión enormes de jugar un single en Madrid. Creo que vivir una experiencia así sería maravilloso. Depende del capitán, pero yo estoy dispuesto para todo.

18 años que parece que son más en la pista y fuera. Como Gavi, con 17 años. ¿Qué te pareció el partido? Que estuviste en La Cartuja.

Nos jugábamos mucho. No es fácil jugar con tanta presión y creo que España ha dado la talla. Gavi es un talento brutal. Con 17 años. En varias ocasiones escuché a todo el público gritar su nombre. Es increíble como gestionó las emociones.

Casi un niño, como tú, os lleváis unos meses. ¿Eres muy futbolero?

Me apetecía verlo. Soy futbolero, no soy super aficionado, pero me gusta. Cuando estoy en torneo no cambio un entrenamiento por los partidos, pero me gusta verlo. Yo soy del Real Madrid y me gusta ver los partidos del equipo. Me gusta ver a España siempre, así que intento verlos.

Acabamos con el test de Álvaro Benito. Ídolo de infancia.

Rafa Nadal.

Golpe preferido.

La derecha.

Torneo preferido.

El Mutua Madrid Open.

La persona más importante de tu vida.

No tengo una, mi familia entera.

Un hobby.

Jugar al golf.

Un sueño por cumplir.

Ser número uno del mundo.

¿Te hace más ilusión eso que ganar un grande?

Sí. Me haría más ilusión ser el número uno del mundo.

Oye, una más. El otro día me decían. Alcaraz mejor en la tierra. Pero es que te veo en pista rápida y... ¿tienes una superficie preferida?

Me viene mejor la pista rápida, pero me adapto bien. Me gusta la tierra, la pista rápida y lo poco que he jugado en hierba también.

¿Ves inalcanzable los 20 Grand Slam? ¿Los 13 Roland Garros?

Yo, personalmente, quiero pensar que puedo lograrlo, pero va a ser casi imposible. No te digo imposible porque a lo mejor puede aparecer alguno como estos tres bestias, pero es casi imposible. Vamos a intentarlo por si acaso.

Oye, una última curiosidad... con el driver en golf... ¿Cuántos metros alcanzas?

Sinceramente, estoy empezando (risas). Soy bastante malo, me he probado pero todavía no le he podido dar, soy muy malo. Soy más de salir recto y menos metros.

Pues le dejamos a Rahm los palos de golf y te dejamos la raqueta de tenis. Un abrazo y mucha suerte.

Un abrazo, gracias.