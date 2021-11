Las empresas grandes se rompen... voluntariamente

Las grandes multinacionales diversificadas han comenzado, en los últimos años, a deshacer el camino andado, dividiendo sus conglomerados empresariales en negocios más específicos. Un cambio de paradigma que, aunque lleva unos años en marcha, ha sumado varios nombres relevantes en los últimos años. Es el caso de Johnson & Johnson que ha anunciado que dividirá su compañía en dos: en un plazo de dos años, la compañía dará lugar a una especializada en productos sanitarios –una división en que J&J es líder en ventas- y otra que se centrará en productos de consumo, un área de negocio cuyos márgenes son inferiores pero que cuenta con ingresos más estables.

Sin embargo, el caso de Johnson & Johnson no es el único: los problemas financieros que han acuciado a la compañía han hecho que General Electrics haya tenido que ir deshaciendo sus incursiones en múltiples de los campos en los que se había ido introduciendo en su época de mayor esplendor. Ahora, el conglomerado empresarial va un paso más allá y escindirá las áreas de negocio que aún conserva en tres empresas distintas. La primera en salir de los dominios de la matriz será la división de material sanitario -donde se incluye la fabricación de tecnología médica, que en 2020 generó ingresos por valor de 17.000 millones de dólares-: lo hará a principios de 2023, la división dedicada a material energético, cuya facturación rondó los 33.000 millones de dólares el año pasado, se escindirá del conglomerado un año más tarde, a principios del 2024, y la matriz se especializará en el desarrollo de material aeronáutico, que ingresó unos 22.000 millones de dólares el año pasado.

Y el mismo camino seguirá Toshiba, que creará tres grandes compañías a partir de sus diferentes ramas de negocio: la primera concentrará la parte de infraestructuras, energía, construcción y sistemas, la segunda agrupará su división de dispositivos electrónicos, semiconductores y almacenamiento y la tercera mantendrá el nombre original y se centrará en controlar la participación de la compañía en 'Kioxia' (su subsidiaria de chips) y en Toshiba Tech Corporation.

Nombres empresariales que se suman a los que ya habían iniciado este camino, como hizo en 2018 Siemens Gamesa que escindió su división sanitaria para después dividir también la energética, o Pfizer y Glaxosmithkline que, en 2019, combinaron sus unidades en GSK Consumer Healthcare, o también Merk, que en 2014 vendió, por 14.200 millones, su unidad de consumo a Bayer.

“Claramente es el fin del gran conglomerado con áreas de actividad muy distintas. En todos los casos había una percepción de que la suma de las partes era bastante mayor que la capitalización bursátil de estas compañías, pero lo más importante es que hay un cambio de paradigma, un cambio de estructura, en los mercados financieros. Cada vez son más importantes los fondos temáticos en la inversión en renta variable. Son más importantes los fondos que se mueven por criterios de sostenibilidad –medioambiental, social o de gobernanza corporativa-. Cada vez están más presentes los fondos de capital riesgo adquiriendo compañías en bolsa. Entonces, muchos de estos inversores lo que no querían era invertir en conglomerados que tuvieran partes que no estuvieran alineados con sus valores, por ejemplo, el área de aviación de General Electric contaminante en el cual los fondos guiados por sostenibilidad ambiental no querían invertir” explica en Hora 25 de los Negocios Roberto Scholtes, director de estrategia UBS en España.