Joaquín Estefanía

A Iñaki Gabilondo. Los periodistas de mi generación, por razones históricas, apenas hemos tenido más maestros que nuestros contemporáneos. Uno de ellos, casi con seguridad el más importante, es Iñaki Gabilondo. Hoy le han entregado el premio Ondas a toda una vida. Nada más justo. La historia de España puede conocerse a través de su voz durante el último medio siglo. Cuando nadie tenía idea de lo que era la democracia a partir de la segunda mitad de los años 70, lo aprendimos a través de los programas de Iñaki. Al mismo tiempo que él mismo lo aprendía. ¿Cómo entender el mundo? Cómo entender nuestro país? ¿Cómo progresar hacia la Europa de nuestro entorno? Con él compartimos con mucho dolor tantos y tantos atentados terroristas, algunos de ellos contra nuestros amigos y con él hemos sabido que la política no es, no puede ser, una permanente labor de demolición. Siempre sobrio, Iñaki ha ejercido el periodismo como Moisés, que sabía que nunca llegaría a la tierra prometida, pero que no renunció a caminar hacia ella. Hoy nos toca ser muy agradecidos. Gracias, 'brother'.