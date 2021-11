Juan Marín: "Como Gobierno no nos interesa aprobar los presupuestos en año electoral, es estúpido".

"¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más". Así de tajante se mostraba el vicepresidente de la Junta, Juan Marín el pasado mes de julio en una reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Aunque este mismo lunes, Marín llamaba al PSOE y a Vox a apoyar unas nuevas cuentas públicas "por responsabilidad", el vicepresidente de la Junta reveló a sus diputados el pasado verano cuál era la verdadera estrategia del Ejecutivo andaluz respecto a los presupuestos.

"Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (...) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo"

Elecciones en octubre: "En año electoral necesitamos vender estirón"

En la grabación, el vicepresidente andaluz expone a los suyos que incluso si tuvieran los apoyos necesarios, en el mejor de los casos, los tiempos de la tramitación presupuestaria implicarían que las nuevas cuentas entrarían en vigor en el próximo en abril de 2022. "Y si las elecciones son en octubre o noviembre, que es cuando van a ser, solo podríamos ejecutar las nuevas cuentas durante unos meses, hasta julio, porque después se convocan (elecciones) y se acabó".

En este contexto Juan Marín explica a los miembros de su grupo parlamentario que en el momento que se convoquen las elecciones y el Gobierno andaluz esté en funciones, la ley electoral limita el margen de maniobra ante cualquier cálculo electoral. "Ya no puedes vender ni una toalla, no puedes hacer un anuncio público, no puedes hacer una comparecencia. Nada de nada".

El vicepresidente de la Junta reconoce ante los suyos que, con la vista puesta en las urnas, la estrategia del Gobierno andaluz pasa por poder ejecutar el presupuesto desde enero "porque en año electoral nosotros necesitamos vender estirón". Según Marín, unas nuevas cuentas públicas "supondrían un lastre" desde un punto de vista electoral al requerir un tiempo de tramitación que retrasaría la ejecución y por lo tanto la capacidad del Gobierno andaluz de mostrar ese "estirón".

"La campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil"

"Hay que tener en cuenta que los tanques salen a la calle en enero... ahí empieza la campaña electoral pura y dura" dice Marín en la reunión asegurando que en el primer trimestre del año 2022 la legislatura estará "acabada".

"El PSOE solamente le queda una jugada, que es demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura y si le quitamos esa posibilidad (...) pues al final conseguimos pleno. "Con esa estrategia tenemos que jugar hasta el final"

"¿Para qué unos nuevos presupuestos si van a implicar recortes?"

"Tenemos ya unas cuentas públicas ¿Para qué hacer otras que van a implicar recortes y que no vamos a poder prácticamente ejecutar?, dice en la grabación.

Marín argumenta que cuando se hacen las entregas a cuenta se tienen en cuenta las liquidaciones de los años anteriores "y en 2020 hubo muchos menos ingresos que en 2019 concretamente 2346 millones de euros", asegura, "Es de una lógica aplastante que habría que hacer recortes"

Contactado por la Cadena SER, Juan Marín resta importancia a lo dicho el pasado verano en la reunión con sus parlamentarios. "Era una conversación interna. Susana Díaz no presentó presupuestos en 2018 porque tácticamente no le interesaba... es que tácticamente puede no interesar". Considera escandaloso que la grabación se haya producido pero asegura que cuando utilizó la palabra estúpido se refería a la posibilidad de que Vox o el PSOE apoyaran unos nuevos presupuestos.