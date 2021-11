Álvaro Urquijo: "Cuando canto algo de Enrique le pongo donde debe estar, en el olimpo de los compositores"

Hablamos esta mañana de Los Secretos, uno de los grupos más legendarios de nuestro país, sin los que sería imposible contar la historia del pop español y que esta semana son protagonistas porque por un lado publican libro, Siempre hay un precio, la biografía del grupo escrita por Álvaro Urquijo y sacan disco, Desde que no nos vemos, el concierto con colaboraciones de otros grupos que en 2019 tuvo lugar en el Wizink Center de Madrid en homenaje a Enrique Urquijo.

¿Qué teorías científicas pueden explicar por qué Los Secretos son inmunes al paso del tiempo?

"No me siento más que afortunado y privilegiado. ¿Cuál es el secreto de Los Secretos? No es una pregunta tonta, creo que "es la gente la que te mantiene durante años, ni los medios ni la industria, la gente. Nosotros compensamos ese cariño con la excelencia máxima que podemos dar".

¿Qué precio pagaron Los Secretos por haber llegado hasta aquí?

"Bastante algo. Cuando solo teníamos sueños muere nuestro batería atropellado en la N-6 y luego el segundo batería... todas esas veces pensamos en dejarlo"

"Muy pocos grupos se recuperan de las tragedias que han tenido que superar Los Secretos, pero en el mayor de los desamparos, estaba encendido el fuego de cariño del público, que por muchas vidas que viviera no podría devolver."

"Me han parado por la calle desde un coche, bajando la ventanilla y diciéndome "Te estoy escuchando".

Déjame, la primera canción que escribió Enrique con el ya famoso acorde del principio. ¿Cuál es la historia de este primer acorde con el que empieza la canción?

"De pequeñajo oía los riffs de las guitarras eléctricas de 12 cuerdas y flipaba. Lo que decíamos mi hermano y yo era que teníamos que hacer canciones que con el tiempo nos siguieran gustando".

"Nunca le negaría al público lo que quieren escuchar. Quiero enseñar las nuevas canciones, pero eso no se niega".

"Los músicos que tocan lo que quieren están actuando con soberbia. Te debes a tu público. Yo también soy público y hay conciertos en los que me he aburrido como una ostra."

¿Tienes muy presente a tu hermano Enrique Urquijo?

"Cada vez que canto una de sus canciones ayudo a mi sobrina María con derechos de autor, y le pongo donde debe estar, en el olimpo de los compositores".