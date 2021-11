La polémica del día

Los reyes Felipe y Letizia montaron ayer en un autobús para celebrar el 75 aniversario de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, el típico gesto para la típica conmemoración. Lo verdaderamente atípico fue la confesión que hizo el rey a los periodistas cuando les dijo que era la primera vez que subía en un vehículo semejante. Y se entiende que el rey no se mueva habitualmente en transporte público, casi se agradece para que la comitiva no ocupe la mitad del aforo, pero de ahí a no haberlo hecho en 53 años va un abismo.

Suponemos que la reina, que vivió la experiencia en una vida anterior, le habrá informado sobre el particular. Pero claro, la inédita imagen y la confesión del monarca actúan como detonante de lo obvió. Porque si nunca ha montado en transporte público, nunca habrá esperado una consulta en un centro de salud, ni habrá compartido habitación en un hospital, ni habrá hecho cola en un supermercado, en un cine o en un banco, ni se habrá acercado a un kiosco para comprar el periódico, ni habrá tomado un vino en el bar de la esquina de su barrio, porque el complejo de La Zarzuela no tiene bares en las esquinas. Es decir, la cabeza de la Familia Real no habrá hecho nada de lo que habitualmente hacemos la mayoría de las familias reales de este país. Y no es que parezca ni bien ni mal, es que resulta irreal.