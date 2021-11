Bob Pop: "Ojalá llegue el momento en el que maricón deje de ser algo despectivo y se convierta en una medalla"

El Premio Ondas a la mejor serie de comedia ha sido compartido por dos trabajos que coinciden en la reivindicación a través del humor. ‘Maricón Perdido’ ha obtenido el galardón "por enseñarnos que podemos reírnos de las experiencias más difíciles de una vida, por demostrarnos cómo hemos cambiado, por alertarnos de que cada paso en los avances sociales hay que seguir luchándolo y porque todos los sueños cuestan y dejan huella".

Por otro lado, ‘Vamos Juan’ lo ha conseguido “por mostrar una versión de nosotros mismos, ácida, inconformista, luchadora, inconsciente… porque haciendo comedia con la política, demuestra lo difícil que es hacer una buena comedia con éxito y lo difícil que es ser un buen político". Se han asomado a La Ventana Bob Pop y Javier Cámara.

Una comedia que ve el futuro

Con la participación de Jaume Collboni, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, se han encontrado en el estudio un político de verdad y uno de ficción. “Ser actor requiere oficio, sí”, ha comentado Cámara, a lo que ha añadido Bob Pop: “Ser maricón no lo es”.

Cámara ha reflexionado acerca de cómo ha ganado Juan Carrasco, el protagonista de ‘Vamos Juan’, un Premio Ondas: “El personaje ha ido cambiando. Estamos a punto de la tercera temporada y vamos a un sitio más oscuro y triste. Nos gusta esa evolución”. De hecho, Cámara ha afirmado que algún político le dijo que la serie “parecía un documental” por su disparatada comedia, aunque el objetivo ha sido “empatizar con el ser humano”.

El actor ha revelado que en la nueva temporada el protagonista juega con las famosas puertas giratorias en empresas eléctricas, algo que ha recordado a situaciones fuera de la ficción: “Un año antes los guionistas van escribiendo la historia de España, lo que pasa es que nadie lo sabe”.

De insultos a medallas

Por otro lado, Bob Pop ha comentado la felicidad que le ha dado su serie ‘Maricón Perdido’, y ha admitido que no tenía la expectativa de llegar tan lejos: “Cuando empecé quería que estuviera bien escrita y que funcionara una vez la rodáramos. Cuando pasó todo esto fue como un capítulo extra de alegría”. Algo que ha sorprendido a Bob Pop es el público que ha consumido la serie: “Pensé que sería para los ‘boomers’ de mi generación y me he dado cuenta de que es muy transversal. Chavales me han contado su historia y estaban emocionados porque la serie les había acogido”.

Algo que lamenta el creador de ‘Maricón Perdido’ es la cantidad de historias como la suya hoy día: “Lamentablemente, la serie adquirió una notoriedad actual que ojalá no hubiera tenido”. El título de la serie tiene un por qué, y es la intención de apropiarse de un insulto que ha perseguido al colectivo LGTBIQ+ durante años: “Queremos convertirlo en una medalla. Es cambiarle el sentido y hacerlo nuestro. Ojalá llegue el momento en el que maricón deje de ser algo despectivo y lo convirtamos en una medalla”.

El mensaje de un concursante de 'Pasapalabra' en apoyo a su hijo trans durante la retransmisión del programa ha sido muy aplaudido en redes sociales y otras plataformas. Bob Pop ha aprovechado para aplaudir a este padre: “Es muy chulo irnos colando en todas las grietas que el sistema nos deje”.