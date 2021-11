Jordi Évole, Carles Porta y Vicky Luengo: los Premios Ondas televisivos visitan La Ventana

La Ventana de la Tele ha juntado a tres premiados en los Ondas 2021: Vicky Luengo, mejor intérprete femenina en ficción; Jordi Évole, mejor documental; y Carles Porta, mejor programa de radio.

Los galardonados aúnan tres géneros distintos dentro de los premios televisivos, la serie de televisión tradicional, el documental y un programa que comenzó en radio y, por su éxito, fue adaptado a la pequeña pantalla.

Mejor Programa de Radio: ‘Crims’

Carles Porta recuperó con su programa ‘Crims’ la crónica negra radiofónica en 2018, dando dos años después el salto a la televisión. Para el periodista, 'Crims' trata los crímenes con un enfoque más común en el periodismo nacional que en el español: “El respetar la investigación, el respetar el juicio, no hacer juicios paralelos y contar la historia bien contada”.

“Lo que nosotros intentamos hacer”, explica, “son buenos relatos, y lo que da un crimen es grandes personajes, una gran trama, y puedes hacer un buen relato, que es lo que ha dado siempre de la crónica negra”.

Aquest premi és per totes les persones que l\'han fet possible, un equip meravellós i tots aquells que han acceptat col·laborar amb nosaltres per explicar grans històries. I gràcies per la resposta de la gent que s\'ho sent seu, de debò, MOLTES GRÀCIES. https://t.co/kClKfTzKUH — Carles Porta (@Carles_Porta) October 20, 2021

Mejor Documental o Serie Documental: ‘Eso que tú me das’

Para Jordi Évole, el programa da demasiado miedo: “Lo veo y sé que lo voy a pasar mal”. El periodista ha sido premiado por el documental ‘Eso que tú me das’, en el que entrevistaba a Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo fallecido la pasada primavera a causa de un cáncer.

Esta última charla, explica, le cambió la vida: “A mi me cambió porque yo creo que no encaraba la vida como hay que encararla. Pau me dio una perspectiva de la vida muy diferente”.

El documental se estrenó también en cines, donde amasó un éxito sin precedentes. “Me encantaba colarme en el cine y ver que había varios momentos en los que la gente se reía”, recuerda, “era un clima y un ambiente difícil para la risa, pero había cuatro o cinco momentos donde la gente se reía mucho”.

Mejor Intérprete Femenina en Ficción: Vicky Luengo

La vida de la actriz Vicky Luengo también ha cambiado radicalmente desde su aparición en la serie ‘Antidisturbios’, que además de darle un Premio Ondas le ha valido un Premio Fotogramas de Plata y varias nominaciones.

“Antidisturbios sin duda me ha cambiado la carrera, y te diría que también la vida, a nivel profesional muchísimo y es que a nivel personal también, me llevo muy buenos amigos de ahí y he aprendido muchísimo”, confiesa, “estoy muy feliz y muy agradecida, estoy un poco abrumada aún con todo este tema, la verdad”.

A la actriz la hemos podido ver en pantalla en películas como ‘Barcelona, noche de invierno’ o ‘Las leyes de la termodinámica’, pero es éste el papel que le ha lanzado al estrellato: “Profesionalmente me ha colocado en un mapa que yo antes no estaba, yo llevo 15 años trabajando haciendo teatro, siendo una hormiguilla, muy feliz y muy privilegiada, pero es verdad que hacer un proyecto así es mucha parte de suerte, que te llegue esto y te coloque en un lugar en el que la gente de repente te ve”.

Comparte premio con Álvaro Morte, Mejor Interpretación Masculina por ‘La Casa de Papel’. Aquí se pueden ver todos los premiados de 2021, que se entregan este martes en Barcelona.