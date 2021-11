"Si yo hubiese sido futbolista, Luis Enrique parecería un voluntario de Cruz Roja con la prensa"

¿De no haber sido árbitro, qué futbolista te hubiera molado ser?

George Best

¿Y cómo crees que hubiera sido tu comportamiento con un árbitro?

Malo

¿Y con la prensa?

Luis Enrique sería un voluntario de la Cruz Roja

¿Cada día tienes más pelo?

Hace 15 años que no voy por Turquía y cada vez tengo menos pelo

¿Por qué se tarda tanto en España en deliberar cuando actúa el VAR y en la Premier League las decisiones son mucho más rápidas? ¿Criterio único cuando pitan en España y cuando pitan en Europa?

La clave es luchar por la unificación de criterios y es por lo que hay que trabajar, que es lo más difícil. En Inglaterra pueden ser más rápidos en cuanto a fueras de juego pero no tanto como cree la gente

¿Cuándo vas a aprender a jugar al mus?

Siempre le he ganado cuando he jugado al mus. En Madrid sois un poco mentirosos jugando al mus...

¿Qué opinas de que la Segunda División no pare cuando hay partidos de selecciones?

Siempre he abogado porque para dar oportunidad a todos los equipos por igual. Hay equipos muy perjudicados y creo que tendrían que parar

¿Qué tres cosas te llevarías a una isla habitada?

Libros, un grupo de música para que me amenice un poco los días y mis mejores amigos

¿Qué opinas del Málaga-Tenerife? ¿Hubo penalti?

Es un penalti bastante discutible pero el jugador dice que sí es penalti

¿Conoces a Evaristo?

Será el cantante de La Polla Records o Evaristo Puentes Leira, conozco a los dos

¿Cuántas veces has tenido que salir corriendo hacia los vestuarios en un partido de fútbol? ¿Alguna vez te han dado una bofetada?

No he tenido que salir corriendo nunca. La única vez que me han pegado fue en Orense. Fue en Segunda División, saltó un espectador al final del partido y me pegó una 'toñeja' por detrás. Las cosas que pasan. Generalmente esto pasa en fútbol regional, en fútbol juvenil, en formación... y es donde los árbitros necesitan mucha más protección

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina, sobre los árbitros: "No acepto que el árbitro me vacile y no me deje hacer mi trabajo. Tengo pelos en los huevos desde hace tiempo y también canas. No acepto que me amenacen, que me falten al respeto y que no me dejen hacer mi trabajo y me quieran vacilar".

No voy a ser objetivo porque Bolo es amigo mío, le conozco a él a su padre... pero aquí creo que se equivoca. Estaba muy caliente y creo que si ahora hablaría... Me cuesta creer que un árbitro amenace y vacile a un entrenador. No digo que sea verdad o mentira, pero me cuesta

Antonio Romero: Si tuvieras la fuerza divina de volver hacia atrás el tiempo, ¿qué preferirías ser? No vale elegir ni árbitro ni deportista profesional. Te doy opciones, político, periodista deportivo, agricultor y monje budista. ¿Con cuál serías más feliz?

Estoy entre dos, entre agricultor y periodista deportivo. Son contrapuestas. El deporte me encanta por lo tanto de las cuatro el periodista deportivo es la que más se acerca. Me pasaría al otro lado de la fuerza, elegiría periodista deportivo. Como agricultor se me da bien todo, es una relajación la huerta

¿Qué traje llevas para los Ondas?

Uno azul oscuro. Camisa blanca con pajarita roja de calaveras y un pañuelo rojo de calaveras. Un pequeño toque