"Tú no eres Peter Parker": los grandes villanos de Spider-Man se reúnen el esperado tráiler de 'No Way Home'

Spider-Man: No way home es, sin duda alguna, una de las películas más esperadas de 2021. Principalmente para los seguidores y seguidoras del Universo cinematográfico de Marvel, quienes desean ver a los tres Spider-Man que hemos visto en la gran pantalla desde que Sam Raimi nos presentara al hombre araña de Tobey Maguire combatiendo en un mismo equipo. Y es que, a pesar de que la participación tanto de Tobey Maguire como de Andrew Garfield en la película no ha sido confirmada, todos los indicios apuntan a que volveremos a verles enfundarse sus míticos trajes.

Entre ellos, el hecho de que el Doctor Strange haya abierto por error el portal que conecta nuestro universo con el resto de universos del universo de Marvel. Todo ello por culpa de un Peter Parker que decide revertir demasiado tarde un hechizo para que nadie recuerde quien se esconde tras la máscara de Spider-Man. Algo que provoca la llegada de los villanos que hemos visto en las películas del hombre araña desde 2002, quienes llegan a la Tierra con el objetivo de clamar venganza.

Así es el tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home

El tráiler comienza con Peter Parker confesando frente a la cámara que desde que le picó la araña tan solo ha tenido una semana en la que la vida le ha parecido normal. Concretamente la semana después de que Mery Jane descubriera la identidad del famoso hombre araña. Por esa misma razón, y a pesar de que en un primer momento es él quien le pide que invoque un conjuro para que nadie recuerde quién es Spider-Man, Peter Parker decide echarse atrás provocando la apertura de un portal al multiverso.

Un portal del que comienzan a llegar visitantes, tal y como explica el propio Doctor Strange. Después de varios segundos de tensión, el tráiler nos nuestra al Doctor Otto Octavius que apareció en Spider-Man 2, quien se enzarza contra el héroe de Marvel hasta que descubre que no es el Peter Parker que recuerda: "Tú no eres Peter Parker". Por esa misma razón, el famoso científico decide descubrir qué es lo que ha pasado y por qué ha acabado en este mundo junto a otros villanos de Spider-Man.

¿Volveremos a ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Porque no, el villano de Spider-Man 2 no es el único que veremos en la película. Tal y como demuestra el nuevo avance de No Way Home, en esta nueva entrega veremos a otros villanos como el carismático Duende Verde y Electro. También el Hombre de Arena y el Lagarto, quienes participaron en anteriores películas del hombre araña. Por esa misma razón, y dado que el mundo está en peligro, Doctor Strange le avisa a Peter Parker que hay que devolverlos a casa cuanto antes.

A pesar de que en el avance no hay ni rastro de los Spider-Man interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire, todo apunta a que serán fundamentales para resolver el problema. Más aún si tenemos en cuenta que algunas de las escenas que se producen a lo largo de la película son idénticas a las que vimos en otras sagas del hombre araña. Para salir de dudas habrá que esperar hasta el próximo 17 de diciembre, cuando se confirmará si habrá Spiderverse o no.