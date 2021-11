Xavier Vidal-Folch

Se admiten apuestas. ¿Por qué la patronal no se sumó al acuerdo sobre el futuro de las pensiones? ¿Acaso eso prefigura también su negativa a la reforma de la reforma laboral, que hoy ha vuelto a la mesa de negociación? El ministro José Luis Escrivà aseguró que la CEOE no propuso ninguna alternativa a la subida de cotizaciones sociales para reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social. Y que por eso él tuvo que tirar millas, sin esperar a que se apuntase. Un alto cargo de la patronal viene hoy a darle la razón. El presidente de la Comisión de Economía de esa organización, Íñigo Fernández de Mesa, acaba de plantear objetivos deseables, pero funambulistas como alternativa concreta e inmediata: crear dos millones de empleos; bajar la tasa de paro española a la mitad; reducir la economía sumergida al promedio de la europea. Si la receta fuera tan fácil, ¿Por qué no lo hizo él mismo cuando fue secretario de Estado de Economía y primer empleado del ministro conservador Luis de Guindos? ¿Cómo contribuye Fernández a crear empleo como representante de los Rotschild en España? ¿Con cuánto empleo no precario contribuyó Guindos en su calidad de delegado de Lehman Brothers en la península y luego como ministro experto en recortes sociales? ¿Quién manda en la CEOE? ¿El empresario Antonio Garamendi? ¿O Fernández, el comisario del PP? ¿Para quién trabaja este caballero?