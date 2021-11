Dani Martín: "Me cansé de oír mi nombre, de ser gamberro y malote"

Dice Joaquín Sabina que al sitio donde has sido feliz no deberías tratar de volver, y si, además, ese lugar está en el pasado, resulta del todo imposible. La mayoría no podemos volver atrás y rehacer las cosas de otra manera. Pero nuestro invitado sí puede y lo ha hecho. Ha viajado en el tiempo y con una guitarra y unos cuantos matices diferentes ha cogido diez canciones y las ha cantado de otra manera aunque su grupo, El Canto del loco, con el que las hizo posibles, no vuelve.

Lo que llega es un nuevo disco de Dani Martín: No, no vuelve, una reinterpretación de parte de lo que hizo con su grupo junto a un tema inédito que también forma parte de este trabajo y que escuchado es, además de un tributo a la banda que fundó, un inventario integral de cosas que igual no le terminaron de hacer del todo feliz.

Esa época, la que nació a finales de los 90 con El Canto del Loco, ¿dirías que fue un tiempo feliz?

Lo que vivimos fue precioso. Y también como una borrachera adolescente, como un botellón. Ahora la vida la disfrutas como un buen vino.

Yo quería ser cantante, quería ser como Coque Malla.

Escuchamos frases como "Me cansé de oír mi nombre..." ¿En parte a Dani Martín le devoró la imagen del solista de ese grupo?

Me cansé de que todo fuera tan rápido, con tanto grito, y la música estaba en segundo plano... me cansé de oír mi nombre, de ser gamberro y malote. Todo eso me hizo decir que ya no me apetecía hacerlo aunque llenábamos estadios y ganábamos mucho dinero. Mi felicidad era otra cosa, quería ir hacia otro lugar.

Darme ese permiso me ha llevado a ser ahora más feliz que nunca. Este disco está hecho sin ninguna presión, he hecho lo que me ha apetecido, lo que me sale de dentro... no tengo las redes sociales en el móvil.

Lo pasé mal por poner demasiadas manzanas en la cesta de la profesión.

¿Cómo ha sido la selección de canciones?

La selección se hizo sola. Son canciones que tienen que ver con mi piel, con lo que siento. 'Son sueños', 'Qué caro es el tiempo', 'Tal como eres'...

Cuentas que en medio del éxito atronador de El canto..., un día te levantaste y le dijiste a tu primo, David Otero, guitarrista del grupo, que ya no eras feliz tocando con el grupo... ¿Cómo fue esa conversación?

Tengo ese año muy borroso, murió mi hermana, estábamos todo el día en la furgoneta... y como las parejas decidimos darnos un tiempo. Retornar no era impensable, pero nos pasó que cada uno nos enamoramos de otros proyectos. No nos hemos llamado y ahora somos felices en nuestros presentes.

¿Has pensado en seguir con tu carrera de actor?

Tuve la suerte de hacer con Bigas Luna 'Yo soy la Juani', he hecho series de televisión en las que he visto que las cosas no se hacen como se deben hacer, y a mí esas cosas me tocan el hígado. Lo digo en nombre de muchos actores. Lo que me gustan son los artesanos, y me gusta más hacer música.