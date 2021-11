Ángel Martín presenta 'Por si las voces vuelven' en La Ventana

'Por si las voces vuelven' del humorista Ángel Martín, se publica este miércoles. Un relato en primera persona sobre su paso por un psiquiátrico tras sufrir un brote psicótico. Desde las 16:00 horas nos hablará de su obra y de su experiencia junto a Carles Francino en La Ventana.

"Lo verdaderamente duro de volverse loco es la recuperación de la cordura. Si nunca te has vuelto loco, recuperar la cordura quizá pueda compararse, aunque con muchísima distancia, con despertar justo después de un sueño en el que te has quitado de encima todos los problemas que te aplastan a diario en esta vida. Por eso sospecho que los que nos volvemos locos jamás volvemos a un estado completo de cordura. O, al menos, no a lo que considerábamos cordura", cuenta Martín en un fragmento de su libro.