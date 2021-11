Las diez principales entidades financieras de nuestro país ingresaron en el primer trimestre 2.534 millones de euros en comisiones. En lo que llevamos de año, hasta septiembre, los cinco bancos del IBEX 35 han ingresado en comisiones 15.455 millones de euros, un 49% más que el año pasado, y han casi recuperado lo que ingresaban antes de la pandemia y es que los ingresos por comisiones son uno de los pilares de los beneficios de la banca.

Teniendo en cuenta exclusivamente las comisiones cobradas en España, el banco que más ingresa por este concepto es Caixabank, 2.400 millones -aunque es menos de lo que ingresaron el año pasado Bankia y Caixabank por separado- y le sigue el Santandar, con 1821 millones de ingresos por comisiones en España, algo más que BBVA que ha aumentado lo que recibe por comisiones un 5% respecto al año pasado y un 23% respecto a 2019.

Tres factores son clave en estos ingresos: las comisiones cobradas por mantenimiento de cuenta para quienes no cumplen los requisitos –que también se han endurecido-, las que se ingresan para mantener la tarjeta de débito y la penalización por descubierto. Claves que puede derivar en una división de las condiciones que afrontan los clientes: más benévolas para aquellos que tienen unos ingresos más cuantiosos, pero especialmente dañinas para quienes tienen sus cuentas menos saneadas.

"Se va abriendo una brecha cada vez más profunda y lo peor es que las perspectivas son que esa brecha va a ser incluso mayor. Va a haber un cliente bueno, rentable, que tenga su nómina, que tenga sus ingresos y que pueda vincularle a otros productos, y luego va a haber un cliente, llamemosle no tan bueno, con unos ingresos más irregulares... que las entidades financieras no quieren, y como no lo quieren, la guerra es elegir cuál es la entidad menos mala, en vez de elegir cuál es la buena" apunta Antonio Luis Gallardo, economista y coautor del II Barómetro de Comisiones Bancarias de Asufin en Hora 25 de los Negocios.