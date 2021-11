Juanra Gonzalo, productor televisivo: "No hay que tener complejos con lo que vemos en la televisión"

El consumo televisivo ha cambiado mucho durante los últimos años. Las familias han pasado de reunirse cada semana frente al televisor para ver su series o su programas favoritos a consumirlos dónde, cuándo y cómo quieren. La llegada de plataformas digitales y el aumento de la oferta ha supuesto un gran reto para productores y creadores. Juan Ramón Gonzalo es el director ejecutivo de Cuarzo TV, la productora audiovisual que está detrás de programas como 'la Isla de las Tentaciones', 'Viva la Vida' o el documental 'Dónde está Marta'. "Estábamos acostumbrados a ver la televisión y ahora tenemos una oferta mucho mayor. Es difícil centrar lo que gusta en la tele, pero es muy bueno para nosotros porque tenemos que exigirnos mucho más para crear nuevos contenidos", dice Gonzalo en Hora 25, donde también habla del poder de las audiencias, de los proyectos fallidos y de cómo saber si un programa acabará siendo un éxito.

"No hay que tener complejos con lo que vemos en la televisión, cada uno ve lo que quiere. Somos muy maduros y todos sabemos lo que vemos y lo que queremos ver", explica Gonzalo en referencia al programa 'La Isla de las Tentaciones'. Este fenómeno televisivo pone a prueba el amor de cinco parejas que tendrán que convivir con hombres y mujeres dispuestos a tentarlos. "El 100% de lo que se emite es real, no hay nada de guion", asegura.

Gonzalo cuenta que al principio no sabían si el programa gustaría, pero este acabó convirtiéndose en "un auténtico fenómeno". "Al final es el público el que decide por mucho que nosotros pensemos", explica. El productor televisivo confiesa que las audiencias "no le quitan el sueño". Asegura que le preocupan, pero que lo más importante es "entender por qué el producto no está calando y trabajar en ello".

Gonzalo tiene claro el futuro de la industria: "La televisión tenderá a diversificarse cada vez más. Las producciones serán más pequeñas, pero la televisión lineal seguirá teniendo su papel para grandes acontecimientos y grandes formatos".