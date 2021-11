Europa se interesa por los atentados de ETA sin resolver

En 2016 una familia reclamó atención a Europa sobre un asesinato de ETA sin resolverse. Ahora, 5 años después una delegación del parlamento europeo ha venido a España para recabar información sobre éste y otros muchos asesinatos de ETA que se han cerrado sin esclarecerse. Han sido ocho los eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los que han viajado a Vitoria primero y Madrid después con la idea de conocer más sobre los atentados mortales de ETA aún sin resolver. Cerca de 400 casos sobre los que la UE ha querido investigar con víctimas, policías y jueces las razones por las que se estos sumarios se cerraron sin culpables. Hace más de 10 años tanto la fiscalía como la policía y guardia civil se pusieron a trabajar sobre ellos pero hoy los mismos casos siguen abiertos lo que significa que algo no se ha hecho bien. " Se trata sobre todo de una asignatura pendiente de la democracia española. La sociedad vasca y española deben mirar hacia el pasado que generó de forma inadvertida tanta impunidad. Y esa mirada no se ha hecho todavía de una forma coherente", nos dice Maite Pagazaurtundua es eurodiputada de Ciudadanos y acompañó a la delegación europea.

Estos casos siguen sin esclarecerse por causas múltiples: la dificultad de actuar en esos años difíciles, por miedo o por falta de indicios judiciales. Pero para ver si realmente ha habido negligencia haría falta ver los sumarios y no siempre se puede. Hay 50 casos sobre los que ni siquiera se ha podido tener el sumario porque no existe, no han llegado a la Audiencia Nacional.