Manu Sánchez: "Cuando juegas contra tu equipo tienes una motivación extra"

Este fin de semana es un partido especial para Manu Sánchez. El lateral de Osasuna, que está participando mucho en el equipo de Jagoba Arrasate, está en Pamplona cedido por el Atlético de Madrid, rival de LaLiga contra el que se ve las caras. Manu Sánchez debutó precisamente en el estadio Wanda Metropolitano contra los rojillos y ahora, dos años después, jugará el mismo partido pero con la camiseta cambiada. El lateral ha pasado por SER Deportivos:

Manu Sánchez, muy buenas. ¿Sin Joao Félix tenéis un peligro menos el sábado?

Que no esté uno de los grandes del Atlético nos beneficia un poco en el partido.

¿Qué tal con la Sub-21? La derrota contra Rusia ha sido un palo...

Un poco disgustados, la verdad. Nuestra intención era sacar los 6 puntos y dejar encarrilada la clasificación, pero bueno, no pasa nada. Fuera de casa pasan estas cosas. Rusia es el rival fuerte del grupo. Es un pequeño tropiezo y si ganamos todos los que quedan dependemos de nosotros mismos.

Te marchaste en enero del Atlético de Madrid a Osasuna. Lo tienes que estar haciendo muy bien para también haber vuelto a la selección.

Al final yo aquí estoy muy cómodo. En Pamplona y en Osasuna. También es verdad que si el equipo no estuviese tan bien como lo está ahora igual no habría vuelto. No lo sé. Estar aquí, jugar y que el equipo vaya bien ayuda.

Estás bien en Pamplona, pero el del sábado es un partido especial.

Yo soy del Atlético, debuté en el Wanda. A ver si con suerte hacemos un gran partido y podemos sacar un buen resultado.

Debutaste en el Wanda Metropolitano... y contra Osasuna. Lo del sábado puede ser como cerrar un círculo.

Sí, sí. Curiosamente fue así. Debuté contra Osasuna. Ahora es al revés (risas). Sería muy curioso.

¿El Metropolitano es un escaparate para mostrar que tienes sitio en el Atlético?

Cuando juegas contra el equipo al que perteneces es una motivación extra. Si juegas bien delante de tu equipo es una motivación más y que ayuda a que te vean para, en el futuro, poder volver.

Tu crecimiento en Osasuna ha sido sin público en la grada. ¿Cómo es El Sadar con público?

La verdad que gusta mucho. Es un placer. Prácticamente toda mi carrera la había jugado sin público y estar en El Sadar con gente se nota para bien. En casa nos está costando un poco, pero la afición se nota mucho y queremos darle alegrías.

La verdad que, a pesar de eso, os va muy bien.

Sabemos que es muy complicado, pero es que tenemos muy bien equipo. Está compensado y tenemos grandes jugadores. Sabemos a lo que jugamos. Cuando un equipo está unido, vamos todos a una... Es fácil que vayan las cosas bien.

Tenéis un entrenador que es un auténtico fenómeno. Jagoba Arrasate escucha Play Segunda, así que si no te trata bien me lo dices (risas).

No, no (risas). La verdad que me trata bastante bien.

De vez en cuando pone defensa de cinco. No sé si es para acostumbrarte a esa propuesta nueva del Cholo para si vuelves...

Al final es un recurso más. Mientras pueda jugar y aportar al equipo... Al final es casualidad que coincida con el estilo del Atlético. Jugar y hacerlo bien de lateral y de carrilero me ayuda a crecer y a prepararme para lo que venga.

¿En enero puede repescarte el Atlético?

Ahí me pillas. La verdad que no lo sé. Yo no tengo ni idea.

No sé si te meto en un aprieto, pero es que Lodi no parece convencer al Cholo.

Yo estoy aquí contento, firmé una temporada completa y estoy bastante bien. Al equipo y a mí no va bien. Que pase lo que tenga que pasar, pero yo estoy muy bien aquí.

A veces pasa lo del gol de ex.

Hombre, que marque gol yo es complicado. Cuando metí contra el Rayo llevaba tres años sin meter, pero no lo celebraría. Pertenezco al Atlético. Se me vería contento porque soy defensa y no meto todos los días (risas).

Es normal que te alegres, pero no hagas enemigos.

Claro, claro (risas).

Que disfrutes del partido del sábado, Manu.

Muchas gracias.