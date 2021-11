'Libertad', la burguesía frente al espejo

En un momento donde las identidades construyen al individuo, la directora catalana Clara Roquet se plantea si la identidad de clase puede romperse o, al menos, ser flexible. Lo hace en ‘Libertad’, su primera película como directora después de haber escrito guiones para Jaime Rosales o Carlos Marqués-Marcet.

‘Libertad’ reúne temas que aparecían en sus cortometrajes previos, la adolescencia, los cuidados y la clase. “Es una cosa que hecho de forma completamente involuntaria. Condensa los dos temas de mis dos cortos. Yo creo que al final todos escribimos siempre sobre la misma película, los mismos temas, nuestras obsesiones a las que les damos vueltas y no podemos escapar”, bromea la realizadora.

Lo que plantea ‘Libertad es una pregunta’, ¿puede haber amistad entre personas de clases diferentes? Y trata de responder en una historia de adolescencia en un verano luminoso en la Costa Brava. Dos jóvenes, Nora, la hija de la familia burguesa, y Libertad, la hija de la asistenta interna que cuida a la abuela. “La verdad es que partía de una hipótesis bastante formada, un poco trágica también. Para mí es muy difícil romper esas barreras de clase, pero el primer paso que hay que dar es la toma de conciencia. Si hay una toma de conciencia sí que hay esperanza. La película, a pesar de que tiene un final quizás poco esperanzador, sí que tiene una pequeña luz de esperanza hacia el futuro porque ha habido un proceso de concienciación. Al final es una película sobre una niña que toma conciencia de su propio privilegio, ese es el viaje de Nora”.

‘Libertad’ indaga en las diferencias de clase que pasan de madre a hija y que están llenas de prejuicios. Pero también en la llamada plusvalía de los cuidados. Es decir, aplicar ese concepto marxista a esas mujeres que dejan a sus familias para cuidar las de otros a cambio de un salario irrisorio.

De un tiempo a esta parte directores latinoamericanos han puesto el foco en el clasismo de una burguesía, generalmente de izquierdas y moderna, que perpetúa el mismo clasismo que los ricos de derechas. Directores que provienen de América Latina, en cuyos países las diferencias de clases son más visibles o están más acrecentadas. El mejor ejemplo de ello es el mexicano Alfonso Cuarón con la magnífica Roma, o directoras como la brasileña Anna Muylaert en Una segunda madre. En España esas relaciones intrafamiliares, entre clases y, generalmente, entre mujeres, no se habían desarrollado tanto hasta ahora como lo hace Clara Roquet. “No la hice desde la culpa, sino de la voluntad de retratar una situación, entender a unos personajes y de cómo se generan ciertas dinámicas en una amistad donde las dos vienen de lugares tan desiguales”, explica.

La película se centra en el día a día de ese verano en un pueblo de la costa catalán donde centra la acción. Hay varias historias y varios temas que la directora va tratando. Por un lado, esa relación de amistad en plena adolescencia, el despertar sexual de ese primer verano en las mujeres. Por otro, las complejas relaciones de familia, el peso de la herencia familiar y cómo se perpetúan los roles, pero sobre todo el clasismo entre la familia y la cuidadora.

La película trata de hacer el mismo viaje, ir de lo íntimo y lo concreto a un retrato general, el de una clase social, la burguesía española, con un privilegio de clase del que no es consciente. “La identidad de clase es adquirida y, de hecho, hay una cosa en la película que me parecía muy importante de retratar. Cuando la abuela empieza a perder la memoria, pierde también esa identidad de clase, con lo cual te das cuenta de que es una creación, no algo que no podamos vencer, es un prejuicio heredado. En el momento en que empieza a perder esa memoria y esa identidad de clase es capaz de acercarse a Libertad de una forma mucho más humana y cercana que a los demás”.

Roquet ha conseguido en su primera película un equilibrio nada fácil. Por un lado, un guion sutil que habla de muchas cosas que nos afectan como sociedad, por otro una dirección de actrices perfecta, con Nora Navas, Vicky Peña y las debutantes Nicol García y María Morera. El relato va llevándonos poco a poco para entender las decisiones de todas las mujeres de la familia, sin juzgarlas, pero siendo consciente de que la cuestión de clase es imposible de sobrepasar.