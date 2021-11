Mario Torrejón: "Laporta va diciendo en petit comité que le va a quitar Mbappé al Real Madrid"

Laporta volvió a ubicarse en el ojo del huracán con las declaraciones que hizo en la presentación de Dani Alves, haciendo una nueva promesa a la afición culé. No ha sido la única declaración polémica relacionada con el FC Barcelona, ya que Mingueza y el avalista de Laporta han aparecido en los titulares.

Las promesas de Laporta

En la presentación de Dani Alves, Laporta volvió a hacer promesas a la afición del Barça, abriendo las puertas al regreso de Iniesta y Messi al Camp Nou.

Antonio Romero: "Tengo la sensación de que Masip quería decir otra cosa, pero Laporta ha marcado el camino. No podía negar la vuelta de Iniesta y Messi".

Jesús Gallego: "El Barça tiene que vender ilusión, yo lo comprendo. Cuando pierdan tres partidos, se pondrá a Laporta en su sitio".

Mario Torrejón: "La vuelta de Messi forma de la misma fantasía en la que Laporta va diciendo en petit comité que le va a quitar Mbappé al Real Madrid. De estas cosas, el socio y el aficionado no vive".

"La cuestión es que Messi, deportivamente, se fue ayer. ¿Y ya se habla de eso? Se han visto cosas rarísimas, pero roza lo imposible".

Pablo Pinto: "Una cosa es vender ilusión y otra es tomar por tontos a tus propios aficionados".

Sique Rodríguez: "¿Qué iba a decir Laporta si no? Se hubiese hecho un debate sobre como les cierra la puerta si hubiese negado su vuelta".

Santi Giménez: "Laporta iba muy eufórico en la presentación de Alves. Si le llegan a preguntar por fichar a Pelé, hubiese declarado que sí. Comete un error impropio de Laporta con estas declaraciones".

Luis de la Fuente, en 'El Larguero'

El seleccionador de la sub-21 comentó lo más destacado de la actualidad de la Roja: Gavi, Sergio Ramos, la clasificación al Mundial...

Luis de la Fuente: "¿Llevarme a Ramos a los JJOO? No, no me lo planteé. Es entendible: tenía 9 jugadores fuera de edad. Solo podíamos elegir a 3".

"Yo ahora mismo me siento valorado. Cuando eso no sea así, ya me replantearé otras cosas ¿La Absoluta? Claro que me plantearía cogerla”.

Mingueza: "El vestuario dejó de creer en Koeman"

El lateral del Barça, uno de los jugadores que debutó con el primer equipo de la mano del neerlandés, confesó algo que se podía intuir: Koeman había perdido la confianza del vestuario.

Mario Torrejón: "Cuando Koeman se vio contra la espada y la pared, no fue capaz de darle la vuelta. No tenía la carrera de un entrenador brillante, fue al Metropolitano sin ver un vídeo de como jugaba el Atleti".

Pablo Pinto: "Es un comentario innecesario".

Santi Giménez: "Me sorprende que sea Mingueza el que lo diga, tendría que estar agradecido a Koeman".

Jose Elías, el avalista de Laporta, prefería vender a Messi

"Era bueno que Messi se fuera, si nos hubiesen dado dinero mejor... teníamos que hacer un proyecto nuevo", afirmaba Jose Elias, avalista de Laporta. Estas declaraciones, poco después de las del presidente y el hipotético regreso del astro argentino, muestran una enorme contradicción.

Antonio Romero: "En la política de vender ilusión de Laporta, no sé donde cabe esto".

Jesús Gallego: "Cada día habla uno distinto y no tengo claro en que posición está un avalista".

Mario Torrejón: "En el Barcelona no está claro quien pone el dinero, por lo que hay mucha gente que filtra y tiene autonomía para hacer lo que quiera. Así es muy difícil".