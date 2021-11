Enric Masip: "Sabemos que lo que decía el entorno de Koeman a los 5 minutos estaba en la prensa"

Enric Masip, exjugador de balonmano y ahora asesor deportivo de Joan Laporta, nos cuenta en El Larguero como está la situación en las oficinas del Camp Nou. Además, nos explica el motivo de los últimos fichajes y como fue la llegada de la nueva directiva tras el desastre heredado ¿Podrá fichar el Barcelona en el mercado de verano?

¿Cuál es tu función en el FC Barcelona?

"Mi trabajo no es asesorar de fútbol. Soy un asesor deportivo y tengo opinión firme. Ese es mi papel a nivel general"

La relación de Laporta y Koeman

"A mí me parece lógico es que cuando tienes un entrenador le defiendas lo que puedas. Cuando un entrenador se siente protegido, se siente fuerte para trabajar. Cuando ve que no es así lógicamente te sientes mucho más vulnerable a la hora de tomar decisiones”

Sobre el fichaje de Xavi…

"De entrenadores, el que más se acerca al estilo de Cruyff es Guardiola. Después de él, ¿qué persona que haya estado en el Barça tiene esos atributos? Xavi. Por estilo y porque se ha empapado de él”

¿Por qué Laporta no confiaba en Koeman?

"Es más fácil hacer como hacía Bartomeu que decía que estaba todo bien y a las dos semanas echarle o puedes ir de cara. Lo que se decía al entorno de Koeman, sabemos que a los 5 minutos estaba en la prensa. Hay entornos que quieren que pasen cosas y quieren enfrentamiento. Estas cosas salen por los dos lados"

¿Es posible que el Barcelona acometa el fichaje de un gran jugador este verano?

"¿El fichaje de Haaland? Va ligado con el tema del fair play. No se puede descartar nada, ¿y si en el mercado de invierno se quieren ir jugadores? Hay opciones de que con esa masa salarial se puede fichar un buen jugador. Es difícil, pero no imposible. En el momento que se dice lo de Haaland había unas previsiones y se ha complicado porque los contratos de los jugadores no se pueden cortar".

¿Cómo se ha gestado el fichaje de Dani Alves? ¿Cobrará el mínimo?

"Es verdad que Alves llega cobrando el salario mínimo. Xavi lo analizó y pensó que podía a sumar. A eso viene, a sumar. Que nadie piense que vamos a por los jugadores míticos..."

El legado de Bartomeu…

"El gran culpable de la situación del Barça es la gestión de los últimos años. El club no está así por equivocarse en un fichaje. Ha sido una gestión absolutamente nefasta"

¿Cómo fue la llegada de la nueva directiva al club?

"Manu, es como si tú vas a hacer el programa en la radio y te dicen 'no ha venido el del sonido, el de seguridad...' Eso es lo que pasó. Coger un club así... Pero le daremos la vuelta"