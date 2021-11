Luis De la Fuente: "¿Lo de Ramos a los Juegos? No me lo planteé en ningún momento, era muy injusto para otros"

El seleccionador sub-21, Luis De La Fuente, ha pasado este jueves por El Larguero, con Manu Carreño, para participar en El Sanedrín del programa. Tras el parón de selecciones, De La fuente ha analizado la regeneración de la selección absoluta con muchos de los jugadores con los que él ha trabajado en categorías inferiores y la irrupción de otros como los Gavi o Nico y el peso que tienen en el FC Barcelona estos jugadores. También ha tratado otros temas, como la decisión de no convocar a Sergio Ramos para los Juegos Olímpicos de Tokio o su futuro más allá del 31 de julio, cuando termina contrato.

La no convocatoria de Sergio Ramos

Hubo mucho ruido alrededor de una posible presencia del jugador del PSG en los Tokio, pero Luis De la Fuente asegura que él no tuvo dudas en ningún momento. Su decisión estaba tomada.

"En ningún momento me plantee llevar a Sergio Ramos. Estaba convencido de que tenía que llevar a los que se lo habían ganado. Lo tenía muy claro. Había unos jugadores geniales. Tenía 9 que pasaban de edad, solo podía elegir a 3: Fabián, Fornals, Mikel Merino... ¿Cómo iba a elegir a otro que no estuviera en esos 9? Me parecía una injusticia"

"Era una pregunta que interesaba y me parecía fenomenal. Vosotros preguntáis y yo respondo, pero no me lo planteaba".

Las críticas a Eric García

En la posición del excapitán del Real Madrid juega Eric García, recién fichado por el FC Barcelona y uno de los jugadores con los que De la Fuente más ha trabajado en categorías inferiores. El seleccionador sub-21 defiende su rendimiento.

"Estas hablando del rendimiento en selección, que es el rendimiento TOP de un futbolista. En su club ahora lo hizo bien, en el City lo hizo bien... Tiene algo diferente, le llegará su momento".

"Eric no tiene la envergadura que tiene otras centrales, pero tiene otras muchas cosas. Depende de lo que quieras. Si yo quiero que gane todo el juego aéreo, me equivocaré fichando a Eric. Si quiero salida de balón, anticipación... No te equivocas".

El futuro de Luis De la Fuente

Luis De la Fuente finaliza su actual contrato con la RFEF el próximo 31 de julio. Pese a querer hacer "algo más" fuera de la Federación, de momento el seleccionador se siente cómo y valorado dentro y asegura que le gustaría continuar dentro. ¿Coger a la selección absoluta en algún momento? No lo descarta.

"Yo hasta el 31 de julio tengo contrato con la sub-21. He aprendido a ser cortoplacista. Mi objetivo es volver a meter a la selección en el europeo. Además, nos lleva a los próximos juegos olímpicos. Solo pienso en eso. ¿Después? No lo sé. La RFEF me ha dicho que está encantada conmigo y yo estoy feliz en mi trabajo. Disfruto mucho, me lo paso bien y me siento valorado. Cuando deje de sentirme valorado igual me cuestiono otra cosa"

"Claro que me he planteado coger la selección absoluta. Si me preguntas si me siento preparado, claro que sí. Sé que haré alguna cosa más además de estar con la sub-21. Creo que es legítimo pensarlo. Lo que no tengo es prisa ni la ambición de decir que quiero hacerlo, por ejemplo, después del mundial. O igual te digo que me gustaría seguir mínimo hasta los Juegos de París, que ya he vivido unos juegos maravillosos".

El crecimiento de Nico González

La irrupción de Gavi no es la única que ha sorprendido al seleccionador sub-21. Otro de los jugadores del FC Barcelona que más ha sorprendido a Luis De la Fuente ha sido Nico González, que está ganando enteros en el club azulgrana.

"Nico nos ha sorprendido a todos. Tiene una evolución sorprendente. Se le ha visto que ha ido paso a paso y ha crecido muchísimo (...) Hay jugadores que están tocados por la varita de Dios".

"Es versátil, comete pocos errores, puede jugar de 6 y de 8. Tiene lo que tienen los muy buenos. Se le ve que es diferente. Cuando ves a cientos de futbolistas y le ves a él, lo ves. Es diferente".

Los jóvenes del Barça y la selección

A Luis De la Fuente también se le ha preguntado por la representación del Barça en la selección absoluta y en categorías: Eric García, Gavi, Ansu Fati, Jordi Alba, Busquets, Nico, Mingueza... El míster ha asegurado que esto no solo pasa en el Barça, sino que hay clubes que trabajan bien las categorías y luego deciden apostar por poner a estos jugadores en la élite, por ejemplo, la Real Sociedad con el buen hacer de Imanol Alguacil.

"No solo pasa en el Barça. En otros clubes también hay muy buenos, pero hay que darles la oportunidad (...) Ha pasado a veces que muchos jugadores jóvenes se han tenido que marchar".

"Esto es convencimiento y apuesta de una idea y de un entrenador. Si el entrenador está convencido de que, si esos jugadores son buenos, los pone".