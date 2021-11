Una banda sonora para la prohibición de productos que contribuyan a la deforestación

Billy Preston tocó con los más grandes y entre otras cosas tiene el mérito de ser la única persona que aparece en los créditos de una canción de The Beatles. También hizo carrera en solitario y hoy aparece en el programa con su "Nothing from nothing" porque fue el invitado en la primera edición del Saturday Night Live... con Howard Cosell, no el SNL que conocemos hoy. El de Cosell salió casi al mismo tiempo en la ABC pero fue incapaz de competir con el elenco de actores del programa de la NBC que aquella primera temporada lideraba Chevy Chase.

Antes de elegir la interpretación, Chase tocó la batería en una banda de Universidad en la que coincidió con Donald Fager y Walter Becker, que después crearían Steely Dan. Hoy el amigo de Pino le dedica su versión a Pepe, el encargado de montar el sonido de sus directos, que siempre usaba una canción de Steely Dan para comprobar que todo sonaba como debía.

El grupo dejó de tocar en 1974 porque ya sólo querían componer y grabar. Cuando se separaron, en 1981, Becker se retiró a Hawai para cultivar aguacates, un fruto que en los últimos años ha estado en todas las dietas pero que ahora empieza a ponerse en entredicho por el daño que su cultivo intensivo puede hacer al medioambiente y contribuir a la deforestación. Por ahí llega la noticia de la semana: Bruselas quiere prohibir la venta en la Unión de productos que contribuyan a la deforestación y ha presentado un reglamento que vigilará la importación de productos como soja, carne, aceite de palma, cacao o madera, y no la permitirá si el importador no puede garantizar que no está contribuyendo a la destrucción de los bosques